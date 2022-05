VIDÉO. Pro D2. Bayonne active le mode ''remontada'' et renverse Oyonnax pour filer en finale !

Mal embarqué en deuxième mi-temps, Bayonne a su inverser la tendance sur sa pelouse de Jean-Dauger pour venir à bout d'Oyonnax et filer en finale de Pro D2.

Bayonne tient sa finale et peut toujours rêver d'une remontée immédiate en Top 14 ! Opposé à Oyonnax ce dimanche en demie, l'Aviron a plié, s'est retrouvé dos au mur, avant d'inverser la tendance d'une partie mal embarquée. À vrai dire, la première période ne restera pas gravée dans les livres d'histoires. Seuls Gaëtan Germain et Jules Soulan se répondront sur pénalités, le Bayonnais convertissant 4 coups de pied contre seulement deux pour l'Oyonnaxien (12-6 mi-temps).

RUGBY. Pro D2. Pourquoi Bayonne ne se réjouit forcément pas à l'idée de jouer sa demie à domicile ?

Le second acte sera nettement plus ouvert. Les visiteurs, menés, réagiront immédiatement sur un départ de mêlée côté fermé. Le Néo-zélandais Rory Grice fera dès lors parler sa puissance pour donner l'avantage à son équipe (12-13 42e). Les Basques, comme amorphes, encaisseront un nouvel essai, suite à un incroyable raid solitaire du pilier Thomas Laclayat et une montée hasardeuse au début de l'action de Maqala. 20 à 12, 25 minutes à jouer, Oyonnax semble peu à peu se diriger vers une finale à Montpellier. Mais revigorés, les locaux vont dès lors se lâcher offensivement et inscrire un premier essai par le centre Sireli Maqala, à la suite d'une belle action à plusieurs temps de jeu. Oyonnax, terminera la rencontre en infériorité numérique et semble piocher physiquement. D'un essai transformé et de deux pénalités, Gaëtan Germain, auteur de 27 des 32 points de son équipe, scellera le sort de la rencontre (32-20).

VIDÉO. Pro D2. Prise d'intervalle, feinte de passe et course de 50 mètres, Thomas Laclayat a réalisé le rêve de tous les piliers

Grâce à une belle remontée, Bayonne verra donc Montpellier, et affrontera son voisin landais, Mont-de-Marsan en finale, pour une place en Top 14.

VIDÉO. Deux interceptions de filous et Mont-de-Marsan poursuit son rêve de montée en Top 14