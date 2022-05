RUGBY. Pro D2. Pourquoi Bayonne ne se réjouit forcément pas à l'idée de jouer sa demie à domicile ?

Ce dimanche, l'Aviron bayonnais affronte Oyonnax en demi-finale de Pro D2. Un match couperet qui met une énorme pression sur les épaules basques.

Ce dimanche, Bayonne reçoit Oyonnax en demi-finale de Pro D2. Porté par son public à Jean-Dauger, l'Aviron a la faveur des pronostics face aux joueurs de l'Ain. Jouer à la maison un match aussi important, c'est un énorme avantage. Du moins, dans la grande majorité des cas. Mais pour les Bayonnais, ce n'est peut-être pas si bénéfique. Les Basques ont terminé à la deuxième place du classement en remportant 20 de leur 30 matchs. Douze de ces victoires ont eu lieu à la maison. Dont le cinglant 50 à 21 infligé aux Oyomen. De quoi aborder cette demie avec le plein de confiance. Pas forcément. Car jouer à la maison, c'est aussi avoir une pression supplémentaire. Devant la famille, les amis, on n'a pas le droit de perdre. Et selon nos sources, les Bayonnais seraient un peu tendus avant cette demie. La défaite à ce stade de la compétition ne pardonne pas. Contrairement à celle en finale qui offre encore une possibilité d'accéder au Top 14 via l'Access Match. Et les Bayonnais savent mieux que quiconque ce qu'il peut se passer lors de cette rencontre pour l'avoir vécu à leurs dépens il y a un an contre le voisin biarrot.

On l'a dit plus haut, Bayonne a remporté douze de ses quinze matchs à domicile, concédé un nul et perdu par deux fois, contre Grenoble et face au leader montois. Un bilan qui ne place seulement l'Aviron qu'à la 4e place du classement à domicile. On dit seulement, car à l'extérieur, la meilleure équipe, c'est Bayonne. Les Basques ont en effet glané 39 points à la faveur de huit succès. C'est autant que Mont-de-Marsan mais les Landais ont perdu un match de plus (7) que les Bayonnais. Ce sont aussi ces derniers qui ont inscrit le plus de points (380) et d'essais (38) à égalité avec... Oyonnax. L'USO, 3e du classement des formations à l'extérieur selon AllRugby, est aussi la meilleure défense en déplacement avec seulement 27 essais encaissés. De quoi mettre une pression supplémentaire aux locaux. Lesquels savent pertinemment que cette demie n'aura rien à voir avec le match du 10 mars dernier.