VIDEO. Le jour où Joe Rokocoko a mis le XV de France à genoux avec un incroyable triplé !

Retour sur une performance individuelle exceptionnelle, celle de Joe Rokocoko contre le XV de France,

Spencer, Umaga, Rokocoko... Le XV de France pouvait-il concéder autre chose qu'une défaite, ce 28 juin 2003 du côté de Christchurch ? A quelques mois de la Coupe du monde, les hommes de Bernard Laporte défiaient alors le grand favori de la compétition. Quelques mois après un match nul arraché au Stade de France (vous vous souvenez du ballon de François Gelez qui tombe, sur la pénalité ?), les Bleus ne peuvent rien faire face à la performance individuelle exceptionnelle d'un homme : Joe Rokocoko.

Top 14 - Le XV des All Blacks passés par la FranceLe Fidjien d'origine n'a pas encore porté le maillot bayonnais, ni celui du Racing 92. Deux formations de deuxième division, à l'époque... Non : Rokocoko joue alors aux Blues d'Auckland dans ce qu'on appelle encore le Super 12. Deux semaines plus tôt, il porte seulement pour la première fois le maillot des Kiwis, contre l'Angleterre. Et rapidement, Rokocoko se fait un nom à un poste où beaucoup rêvent de voir encore Jonah Lomu.

Face à l'équipe de France, il est à la conclusion de trois superbes mouvements des lignes arrières, face à un jeune Aurélien Rougerie (très) en difficulté. Sa deuxième réalisation est même splendide, après une belle combinaison sur touche. De quoi se régaler en vidéo, même dix-huit ans plus tard :