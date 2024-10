VIDÉO. L’ancienne boule de bowling préférée des réseaux Asafo Aumua va-t-elle débarquer en Top 14 ?

Jamais avare en transferts, l’UBB s’intéresserait au talonneur des All Blacks Asafo Aumua.

Il se situe dans la lignée des Taniela Tupou, Kalyn Ponga ou encore Damian Willemse. Comme eux, il fut un adolescent star des réseaux sociaux grâce à ses exploits avant même d’avoir joué chez les professionnels.

Lui ? Les plus habiles auront bien sûr reconnu le dernier chaînon manquant : Asafo Aumua. A 20 piges, il faisait sauter toutes les défenses qui se mettaient en travers de son chemin en inscrivant par exemple un triplé monstrueux en finale de Mondial U20. Dans la foulée, il continuait de martyriser les ailiers grâce à ses déboulés en bord de touche dont il a le secret et était déjà appelé par les All Blacks pour se familiariser au projet.

VIDEO. Mitre 10 Cup - Asafo Aumua, le talonneur qui mange des ailiers au petit-déjeuner a encore frappéSept ans plus tard, Big Asafo n’a pourtant jamais confirmé de manière régulière les Espoirs placés en lui. Talonneur aux qualités physiques uniques (1m77 pour 115kg), capable de traverser le terrain et de marquer 4 essais dans un seul et même match de NPC, il n’a pourtant jamais été mieux que le 2ème, 3ème voire 4ème choix chez les hommes en noir.

En témoignent ses seules 3 petites titularisations au niveau international, en 25 capes. Alors, à 27 ans aujourd’hui, des clubs s’intéressent forcément à cet impact player par excellence qui pourrait faire lever le stade à chacune de ses prises de balle.

VIDEO. Face à la Force, Aumua active le mode super punch, Rayasi le mode super vitesse

D’après le Midi Olympique, c’est notamment le cas de l’UBB, comme souvent en ce moment en matière de transfert. Le CV du puissant joueur d’origine tongienne circulerait en effet sur la table des dirigeants girondins.

Si une venue en France pourrait s’apparenter à un choix de carrière qui ne paraîtrait pas illogique, le Midol précise tout de même que la boule de destruction des Hurricanes a toujours pour but de disputer une coupe du monde, et que 2027 sera probablement sa meilleure opportunité de le faire.

Alors ? Si rien ne laisse aujourd’hui présager qu’Aumua choisira l’UBB, une telle recrue serait néanmoins colossale au talonnage. Alors que Bordeaux a déjà obtenu l’accord de la table basse Tevita Tatafu (133kg), et viserait le titan Posolo Tuilagi (145kg)…