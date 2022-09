VIDÉO. Fin d’une icône, Wesley Fofana a dit au revoir à l’ASM Clermont Auvergne

Le trois-quart centre des Bleus et de l’ASM Clermont a fait ses adieux aux pelouses professionnelles cet été. Un départ confirmé face au public du Michelin.

Ce samedi 10 septembre, l’ancien centre des jaune et bleu a tiré sa révérence au Michelin. Déclarée à un an de la fin de son contrat, la fin de carrière de Wesley Fofana n’avait pas vraiment été une surprise. Pour celui qui fut le meilleur arrière d’une période bien sombre du rugby français, les pépins physiques s’étaient accumulés. Sur son compte Twitter, il avait déclaré ceci pour annoncer sa retraite : “Ces deux dernières années ont parfois été difficiles à gérer. Un constat évident que mon corps n'encaissait plus le niveau d'exigence que demande maintenant le rugby professionnel. Je fais donc le choix d'anticiper l'arrêt de ma carrière.” Conscient de l’état de son corps, il a acté son départ auprès des supporters auvergnats à l’occasion du match face à la Section Paloise. Entouré par ses enfants, le joueur a été salué par l’ASM Clermont Auvergne. Ce dernier n’aura connu qu’un seul club lors de sa carrière professionnelle. Avec Aurélien Rougerie, également présent, c’était plus de 600 matchs cumulés sous la tunique flavescente et 114 sélections, entre les deux joueurs, en Bleus qui saluaient le public.

Pour rappel, Wesley Fofana a été formé à l’USO Massif central Paris avant de rejoindre le Paris Université Club. Il quitte la capitale à 20 ans pour rejoindre une Auvergne qu’il ne quittera plus jamais. Par la suite, il inscrit la bagatelle de 340 points (68 essais) avec Clermont-Ferrand. Anecdote, Wesley Fofana n’aura écopé que d’un seul carton jaune dans toute sa carrière en Top 14, face au Racing le 2 septembre 2018. Un chiffre qui n’évoluera que d’une seule biscotte supplémentaire toutes compétitions confondues, en club et sélection. Car pourquoi user de malice face aux règles quand on respire la classe ? VIDEO. En 2013. Wesley Fofana humiliait la défense anglaise pour un essai de légende



Face au jeu, peu de joueurs arrivait à prendre les espaces et à trouver les brèches vues par Fofana. Pour preuve, lors de la débâcle monumentale face aux All Blacks en quart-de-finale de la Coupe du Monde 2015, il avait été le seul à persister et à lever la tête. Par ailleurs, Sonny Bill Williams avait confié dans sa carrière que Wesley Fofana était l’un des 5 meilleurs joueurs qu’il ait eu à affronter. Une belle marque d’estime envers celui qui a remporté deux Brennus et un Challenge Européen.