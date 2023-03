VIDEO. Est-ce la meilleure équipe de France de l'histoire ? ''Oui, c'est la plus complète''

Le 15 de France mené par Fabien Galthié enchaîne les excellentes performances. De là à la qualifier de meilleure équipe de France de l'histoire ?

6 Nations. Avec ce match sensationnel, la France a-t-elle blessé gravement le rugby anglais ?Ce samedi, le 15 de France affronte le Pays de Galles dans le 6 Nations. Un match qui pourrait permettre aux Bleus de remporter la compétition selon le résultat d'Irlande/Angleterre. Quand bien même les hommes de Fabien Galthié ne conserveraient pas leur titre, ils ont réalisé un beau Tournoi. Certains ont peut-être la mémoire courte. Mais les Tricolores n'ont perdu qu'un seul match depuis novembre 2021. Rares sont les équipes de France à avoir connu un tel ratio de succès. Cette équipe est-elle la meilleure de l'histoire des Bleus ? "Ce n'est pas la moins forte, ça c'est sûr !", lance Vincent Moscato via RMC. Il y a un peu plus d'un an, alors que le 15 de France était en route pour son premier Grand Chelem depuis plus de dix ans, l'ancien tricolore avait déjà avancé que cette équipe était la meilleure depuis plus de 20 ans. RUGBY. 6 Nations. La meilleure équipe de France depuis 20 ans ? Moscato le penseSelon lui, il n'y a que deux équipes avec lesquelles on peut la comparer. La première, c'est celle de 1987 qui n'avait perdu qu'un seul match cette année-là, la finale de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande. La seconde, c'est celle de 2003 qui s'était hissée en demi-finale lors du Mondial en Australie, terminé à la 4e place, mais qui n'avait connu que 56 % de victoires. "87, 2003 et 2023, ce sont les générations qui sont les plus talentueuses. Après, ça remonte trop loin et on ne peut pas comparer le rugby des années 40-50. Mais cette génération a quelque-chose en plus. Elle a cette approche professionnelle qui fait qu'elle va chercher davantage chez chacun." Ce qui fait la différence selon Moscato, c'est la préparation qui permet de tirer le meilleur des joueurs et de les bonifier au fil des années. Sans oublier l'aspect stratégique qui permet d'exploiter au maximum les qualités des individus. "Je pense que 2023 est la meilleure car elle est plus complète."