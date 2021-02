VIDEO. Bayonne s'offre Brive mais perd Afatia qui va subir une opération bénigne au cœur.

Non, l'Aviron Bayonnais est encore (très) loin d'avoir baissé les bras pour l'opération maintien. Mais le club va devoir se passer de son Samoan...

Brive - Bayonne, c'était une finale de Pro D2, il n'y a pas si longtemps. C'était surtout une affiche de cette 16e journée de TOP 14, qui a vu le club basque s'affirmer en s'imposant sur le score de 26-23. Un succès passé presque inaperçu (Irlande - France oblige), mais qui permet à Bayonne de continuer à croire à l'objectif maintien.

Avec deux matchs en moins, les hommes de Yannick Bru restent à la 15e place, soit celle de barragiste. Mais ils ne comptent qu'un point de retard sur Montpellier, quatre sur Pau, voire neuf sur Brive, leur adversaire du jour... Ce dernier avait pourtant le match en main (20-10 à la 45e) grâce à deux essais signés Paulos et Tuicuvu. Mais à cause d'Afatia en force et de leur indiscipline, les visiteurs ont fini par baisser pavillon.

Le journal Sud Ouest donne par ailleurs des nouvelles de Viliamu Afatia, sorti cinq minutes après son essai, "victime d'une soudaine accélération du rythme cardiaque." Le journal rapporte que le pilier samoan "avait déjà connu le même souci lors d'une rencontre" la saison dernière, et va devoir se faire opérer. Une "opération bénigne au coeur" selon le staff bayonnais, qui devra faire sans Afatia pour un mois.