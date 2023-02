VIDEO. 6 Nations. Duhan van der Merwe va-t-il encore jouer un mauvais tour à l'équipe de France ?

Ce week-end, la France va recevoir le XV du Chardon, encore invaincue dans le Tournoi des 6 Nations, pour le compte de la troisième journée. La dernière venue des Écossais à Paris n'est pas un bon souvenir.

Van der Merwe, ce super-héros

Cette année, l'ailier d'origine sud-africaine du XV du Chardon, Duhan Van der Merwe, est sans nul doute la plus grosse star de l'effectif écossais. Ce beau bébé de 1m94 et 106 kilos a déjà marqué cette édition 2023 de son empreinte, en inscrivant un essai en solitaire à Twickenham, de plus de 50 mètres. Aussi intelligent que puissant, le garçon a également une pointe de vitesse hors normes pour un tel gabarit ! Cependant, les Français se rappellent parfaitement du colosse écossais, qui avait fait des misères à nos Bleus au Stade de France. Ce jour-là, Van der Merwe avait planté un doublé, mais pire encore, l'essai de la victoire, plus de 4 minutes après la sirène. Une victoire historique pour l'Écosse, qui malgré ce beau succès, avait fini à la quatrième place du classement, tandis que nos Bleus s'étaient contentés de la deuxième marche du podium. RUGBY. 6 Nations. Qui sont les deux Ecossais que le 15 de France devra à tout prix museler ?Durant cette partie, les Bleus avaient accumulé les fautes et l'indiscipline dans les zones de ruck. De plus, même en supériorité numérique, après l'exclusion de Finn Russell suite à une charge avec le coude en avant dans la gorge de Brice Dulin, l'équipe de France n'était pas parvenue à garder le ballon. À force de travail au près, de ballon porté et de pick and go, les avants écossais étaient arrivés à resserrer la défense française, afin de libérer un espace à Van der Merwe, qui est totalement inarrêtable au bord des lignes. Résultat des courses, la France s'inclinait 23 à 27, au bout du suspens. Pour le match de dimanche, les Bleus sont prévenus, et le moindre espace sera exploité par la bande à Russell.