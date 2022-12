VIDÉO. 6 essais, 76 points... Le dernier Pau-Bayonne nous a régalé

Ce week-end, l'Aviron Bayonnais sera en déplacement du côté de Pau, et avec deux équipes plutôt en forme, le spectacle risque d'être au rendez-vous ! L'an passé, nous nous étions régalés.

L'année dernière, la Section Paloise recevait Bayonne pour la 21ème journée de Top 14, et l'ambiance de la rencontre n'avait rien à voir avec celle de cette année. En effet, il y a deux saisons, les Bayonnais étaient descendus en Pro D2, et Pau avait réussi à se maintenir, notamment grâce à cette précieuse victoire contre ce concurrent direct. Désormais, l'Aviron Bayonnais ne lutte plus pour le maintien, mais bel et bien pour une qualification dans le Top 6, alors que Pau figure à la 11 ème place du classement de Top 14. Cependant, en cas de victoire de ces derniers, les bayonnais dégringoleraient au classement et pourraient même être doublés par Pau, si bonus offensif il y a. Nous n'en sommes pas encore là, et pour le moment, les deux équipes sont plutôt en forme en Top 14, avec 4 victoires lors des 5 derniers matchs pour Bayonne, contre 3 pour la Section Paloise. Un beau match est en perspective !

Des enjeux ultra-importants, mais un match ouvert

Lors de la saison 2020-2021, les deux équipes nous avaient offert un très beau match, avec 76 points marqués, 6 essais inscrits en deuxième période, et une victoire 43 à 33 pour la Section Paloise ! Pourtant, le match n'avait pas commencé sur de telles bases, avec 17 pénalités au total en première période. À la pause, c'étaient les bayonnais qui viraient en tête sur le score de 12 à 18, avec un 100 % de Gaëtan Germain, qui avait commencé son duel à distance avec Thibault Daubagna. Puis, au retour des vestiaires, les hommes en vert ont passé la vitesse supérieure avec deux essais coup sur coup, à la 44 ème et 47 ème minute. Néanmoins, après deux cartons jaunes d'affilés, Pau encaisse un essai et le match est relancé. Puis, un autre essai de l'Aviron donnera de nouveau l'avantage au club basque. Cependant, un fait de jeu a changé le cours du match, et Jean Monribot sera coupable d'un coup de coude dans la gorge de son adversaire, sanctionné par l'arbitre d'un carton rouge. À 14 contre 15, les palois vont alors accélérer et marquer par deux fois, laissant Bayonne rentrer sans le moindre point. Ce match était un vrai tournant de cette saison !