''Une insulte à l'ensemble du continent africain'' : la Rugby Africa Cup 2022 en France fait grincer des dents

Le 04 mars, l'Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) a adressé un communiqué cinglant au sujet des qualifications de la Zone Afrique.

Ce vendredi 04 mars, le glaive s’est abattu sur Rugby Afrique. En prévision du prochain tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2023, l'Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) a réagi. En effet, la phase finale de la Rugby Africa Cup 2022 se déroulera en France. Cette perspective, elle ne plaît pas du tout à l’AIPS. La branche africaine de l’organisation médiatique internationale a publié une déclaration de son président, Mitchell Obi. La lettre est destinée au président de Rugby Afrique Khaled Babbou. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Nigérian n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. AFRIQUE : qui est éliminé, les affiches à venir... Ce qu'il faut savoir des qualif' pour la Coupe du monde !

Un choix largement critiqué

Pour le président de l’AIPS Afrique, également vice-président monde, le choix du lieu de l’Africa Rugby Cup 2022 est une “grande erreur”. Selon lui, l’occasion française est “un message très troublant” envoyé à “en particulier aux jeunes et à la communauté montante du rugby sur le continent”. Pour Mitchell Obi, cela ne fait aucun doute sur le fait que la compétition aurait dû se tenir en France. Il explique :

Les gens se poseront à juste titre la question de savoir pourquoi le tournoi de rugby le plus prestigieux du continent est délocalisé et se joue en Europe, alors qu'il existe de nombreux sites en Afrique qui sont parfaitement équipés pour l'accueillir. Le fait de jouer le tournoi en France prive non seulement les spectateurs africains de voir du rugby de classe mondiale chez eux, mais il prive également les économies locales de revenus bien nécessaires générés par un événement de grande envergure qui aurait stimulé les industries du tourisme et de l'hôtellerie, renforcé l’exposition et attirer des investissements internationaux.”

Il met notamment en avant la logistique nécessaire au déroulement des Jeux méditerranéens qui auront lieu en Algérie cette année. Il évoque aussi les Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se tiendront au Sénégal en 2026. La réalisation de ces événements futurs prouve selon lui qu’il “ne s'agit donc pas ici d'une question de logistique ou d'infrastructure.” Une idée qui “renforce les vieux stéréotypes coloniaux empreints d'arrogance et de prétention”, selon Mitchell Obi. France 2023. Après des années d’attente, le Rugby Algérien est ''enfin là''

Aix-en- Provence et Marseille, terre de foot et insulte au rugby

Durant l’été 2022, le tournoi de qualification se joue à Aix-en-Provence et à Marseille. Une décision qui donne lieu à une réaction remplie de cynisme au vu de l’identité sportive de la région. Mitchell Obi commente :

Qui plus est, ce n'est même pas toute la France qui accueille ce tournoi africain capital. Non, la Rugby Africa Cup 2022 se déroulera dans la Région Sud, la septième région de France la moins peuplée et l’une des plus éloignées de la capitale, Paris. Les matchs se déroulent à Aix-en-Provence et à Marseille, une ville qui constitue le noyau dur de la scène footballistique française, mais qui est loin d'être connue pour son amour du rugby. La cérémonie de signature marquant l'attribution du tournoi à la « Région Sud » a été une parfaite illustration de l'insignifiance de ce tournoi dans l'esprit des administrateurs de ce sport. La ministre française des sports a brillé par son absence. Tout comme le président de la Fédération Française de Rugby. Les principaux dignitaires présents étaient le président de la Région Sud et le maire d'Aix-en-Provence, une ville qui compte 143 000 fans de football.”

Le président de l’AIPS Afrique parle même d’une “insulte à l'ensemble du continent africain”. Un acte qu’il juge également “déprimant et condescendant pour les joueurs et les fans de rugby africain”. Le représentant de la presse sportive met en avant le fait que cette “misérable décision” prive les pays africains des revenus indirects liés au déroulement de l’épreuve (tourisme, hôtellerie, etc.).

L’importance des qualifications sur le continent

Pour la compétition reine du rugby roi, les qualifications représentent la première étape. Pour les plus petites nations, elle représente l’aboutissement d’une politique sportive. Décrocher le Graal, c’est se donner le luxe de montrer son jeu au monde entier et de pouvoir répondre aux plus grands joueurs de la Planète. Organisées par zone continentale, ces étapes éliminatoires permettent de décider de 8 des 20 qualifiés. Les 12 autres ayant glané leur ticket d’or durant le précédent mondial en terminant aux trois premières places de chaque poule.

Crédit photo : ©Erwan Harzic

Face à une échéance aussi importante, chaque fédération continentale a une méthodologie et une logistique différentes. Pour Rugby Afrique, c’est la Rugby Africa Cup qui décide du qualifié direct. Son vainqueur remporte le gros lot. Pour l’équipe défaite en finale, elle doit se frayer un chemin dans le tumultueux et ultime barrage de qualification. VIDEO. Le Ghana crucifie l'Algérie sur un essai incroyable de 100m à la 79e

Cependant, cette méthode pourrait changer prochainement. World Rugby avait manifesté son intérêt pour l’expansion de la compétition à 24 équipes. En 2018, Brett Gosper, directeur général de World Rugby de l’époque, déclarait : “Nous avons toujours pensé à une expansion plutôt qu’à une réduction. C’est juste une question de savoir “quand” nous allons le faire plutôt que “si” nous allons le faire.[...] La tendance pour nous, c’est d’essayer de développer ce sport, auprès des fans et des marchés commerciaux.”