Un match dans le match : Rabah Slimani VS Hassane Kolingar

Ce dimanche soir, le gros potentiel Hassane Kolingar va se frotter à l'expérimenté Rabah Slimani en mêlée. Qui aura le dessus ?

Ce dimanche soir à 21h05 aura lieu un des chocs de la treizième journée de TOP14 : ASM – Racing 92. Et les enjeux sont importants : Clermont a vécu un mois de décembre compliqué (4 matchs pour 3 défaites) et doit gagner afin de rester proche du wagon de tête. Le Racing 92 ne se déplace pas en Auvergne pour faire du tourisme. Le club francilien entend bien conforter sa place sur le podium, et même se rapprocher des deux premiers du championnat, la Rochelle et Toulouse. Mais un duel nous intéresse dans cette rencontre. Celui entre Rabah Slimani et Hassane Kolingar. Le pilier droit et le pilier gauche seront face à face lors des mêlées. Focus sur ce « match dans le match ». [PRONOSTICS] Comme le MHR et le Munster, le Racing 92 va-t-il s'imposer à Clermont ?

Rabah Slimani ou l’expérience

Tout le monde ou presque, connaît Rabah Slimani (1m78 pour 115 kg). Ancien international français avec 57 sélections (deux coupes du monde et cinq tournois des 6 nations), et 241 matchs professionnels (avec le Stade Français et l’ASM), le pilier droit de 31 ans jouit d’une grande expérience. Longtemps considéré comme un des meilleurs au poste de numéro 3 en TOP 14, et réputé au niveau international pour sa force en mêlée, le pilier clermontois est aujourd’hui un peu plus en difficulté. Dans le viseur des arbitres depuis quelques saisons notamment, Slimani est moins dominateur qu’auparavant dans cet exercice. Son irrégularité lors de certaines rencontres, le nombre plus important de pénalités sifflées à son encontre (2 cartons jaunes cette saison) ainsi que son manque de mobilité assez criant comparé aux piliers droits modernes, le rend moins redoutable. Mais, le Clermontois reste un grand joueur, et apporte quand même des garanties non-négligeables en mêlée. De plus, le joueur formé à Sarcelles n’hésite pas à combattre dans les rucks.

Rabah Slimani bénéficie de la confiance de son staff, faisant de lui un cadre, une valeur sûre au poste de pilier droit à l’ASM (11 matchs, 9 titularisations, toutes compétitions confondues), même si la concurrence « pousse » derrière lui.

Hassane Kolingar ou l’insouciance du néo-international

Hassane Kolingar est moins connu que son aîné, mais le jeune pilier de 22 ans commence à se faire un nom dans le monde du rugby. Le pilier gauche de 1m86 pour 116 kg, révélation du Racing l’année dernière, a connu lors de la Coupe d’Automne des Nations ses premières sélections avec le XV de France. Le jeune joueur qui se trouve actuellement en pleine confiance est très complet : il plaque et il gratte des ballons, il se propose aussi beaucoup dans le jeu : son dynamisme fait très mal aux défenses adverses. En mêlée fermée, Kolingar est plus que solide. Alors oui, face à Slimani, il ne présente pas la même expérience (31 matchs avec le Racing), mais le joueur formé au Racing a disputé la finale de Champions Cup contre Exeter (en tant que remplaçant) et il était titulaire lors de la finale de la Coupe d’Automne des Nations, contre les Anglais. En mêlée, le néo-international avait fait vivre un véritable calvaire à Kyle Sinckler (34 sélections avec le XV de la rose). Excusez du peu. Hassane Kolingar (Racing 92) : ''Dans la vie, il y a beaucoup d'obstacles : il faut les surmonter ou les casser en deux !''Et dire qu’il n’a que 22 ans et encore une marge de progression. Le pilier gauche aux deux sélections semble être promis à un bel avenir, et il prend de plus en plus de place dans l’effectif du club des Hauts-de-Seine (12 matchs, 5 titularisations, 1 essai). Le choc de dimanche soir contre l’ASM pourrait constituer un nouveau match référence pour Kolingar, qui a sans doute dans un coin de sa tête le prochain Tournoi des 6 nations.

Le bilan

Alors qui gagnera ce duel entre l’ex-international et le néo-international ? Difficile de trancher. Ainsi, l’avantage que présente Slimani est sans aucun doute son expérience. Et c’est grâce à sa grande expérience, sa sérénité et sa technique que le briscard pourrait bénéficier d’une avance face au jeune pilier francilien. À noter également, que d’un point de vu plus individuel, la concurrence des jeunes Cristian Ojovan (actuellement blessé) et de Sipili Falatea, ne peut que pousser l’expérimenté Slimani à monter le curseur dans ces performances, notamment dans le jeu courant. En parlant du jeu courant, c’est bien dans ce domaine que le champion du monde des moins de 20 ans, pourrait prendre l’ascendant sur son ainé. ''Joueur à fort potentiel'', Cristian Ojovan a réussi sa transition en Top 14

L'avis du rédacteur

Hassane Kolingar semble être en meilleure forme et peut largement se démarquer dans ce match.

Même si Slimani est une valeur sûre, Kolingar a déjà démontré qu’il pouvait être capable de rivaliser face aux meilleurs. Sa mobilité et son jeu complet ne peuvent que l’avantager. Le duel en mêlée fermée s’annonce alléchant.