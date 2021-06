Un international irlandais, Timani, un Fidjien : le recrutement du RC Toulon officialisé.

On en sait un peu plus sur l'effectif du Rugby Club Toulonnais d'une saison 2021/2022 qui promet d'être celle de la revanche.

Les fidèles supporters du RC Toulon n'auront donc pas eu l'occasion de revoir leurs protégés en phases finales. Pas qualifiés pour les barrages, les hommes de Patrice Collazo ont vu leur saison s'arrêter au soir de la 26e et dernière journée du championnat. Du gâchis, au vu de la première partie de saison des Varois... Reste que le potentiel est là, et que le groupe actuel se doit d'être revanchard pour 2021/2022.

Surtout qu'il sera renforcé...

TRANSFERT. Jonathan Joseph va-t-il débarquer au RCT ?Il y a quelques semaines, le nom de Jonathan Joseph avait notamment été cité. Si sa venue n'est toujours confirmée, d'autres ont été officialisées. Ainsi, Var Matin rapporte les signatures du jeune demi de mêlée montpelliérain, Jules Danglot pour trois ans, de l'ailier ou centre fidjien Jiuta Wainigolo (Fidji 7s) ou de l'international irlandais d'origine sud-africaine, Quinn Roux.

Le 2e ligne s'est engagé pour deux ans, et portait jusqu'à présent le maillot du Connacht. Au même poste, Lopeti Timani (La Rochelle) arrive lui pour un an, avec une saison en option. Ces arrivées s'ajoutent à celles déjà annoncées (Blanc, Salles, Brookes, C. Du Preez).

Dans le sens des départs, quatre jeunes quittent la Rade, rapporte All Rugby : Ugo Prospero, William Beaudon, Wael May et Baptiste Drie.



