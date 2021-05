TRANSFERT. Jonathan Joseph va-t-il débarquer au RCT ?

Le 3/4 centre international anglais de Bath pourrait débarquer au RCT, selon les informations de The Rugby Paper.

Il n'a pas été retenu avec les Lions Britanniques et Irlandais. Et à vrai dire, personne ne s'en étonne. Entre le retour de blessure de Manu Tuilagi pour la dernière Coupe du monde, l'ascension d'Henry Slade ou le replacement d'Owen Farrell au centre, on a presque perdu de vue Jonathan Joseph sur la scène internationale. Non utilisé lors du dernier 6 Nations, le 3/4 centre de Bath reste pourtant une valeur sûre.

Alors quand The Rugby Paper dévoile que le Rugby Club Toulonnais négocie avec celui qui compte 17 essais en 54 sélections, on tend l'oreille, et on écoute.

Selon le journal, Joseph ne va pas prolonger son contrat, qui arrive à expiration en juin. Les London Irish (son club formateur) sont sur le coup, mais le RCT serait également en contact avec le joueur de 29 ans. Une piste qui fait sens, quand on sait que Toeava, Nonu, Moyano, Wulf ou Dakuwaqa devraient tous quitter la Rade à l'intersaison...

Reste à savoir si le joueur est prêt à dire adieu au XV de la Rose, ou s'il compte se battre pour revenir en grâce aux yeux d'Eddie Jones.

Et aussi :

POINT TRANSFERTS. Madaule à Narbonne, Azéma dans le flou, un international à Nice ?