POINT TRANSFERTS. Madaule à Narbonne, Azéma dans le flou, un international à Nice ?

On fait le point sur les dernières annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts en Top 14 comme en Pro D2.

L'avenir de Franck Azéma est toujours aussi incertain. Le technicien n'a pas trouvé de nouveau défi pour le moment. Cependant, il aurait été contacté par la Fédération italienne de rugby, qui a déjà sondé Novès. Le Midol évoque aussi un intérêt en Nouvelle-Zélande.

Le 3e ligne Louis-Benoit Madaule va retrouver son club formateur, Narbonne.



Le pilier Geoffrey Moïse serait en partance pour Narbonne selon le Midol.

Prolongation du 2e ligne Renger Van Eerten jusqu'en 2025.



Le 3e ligne Zeno Kieft ne sera pas conservé par le Stade Rochelais et pourrait bien prendre sa retraite à seulement 29 ans. Le talonneur Samuel Lagrange a pour sa part prolongé jusqu'en 2023.



L'ancien joueur d'Agen, le 2e ligne australien Tom Murday quitte le Japon pour l'USO, où il a signé jusqu'en 2023.



Béziers

Le Midol nous apprend que l'ASBH ne va pas conserver l'arrière Pierre Bérard et le pilier Anthony Aléo.



Sud Ouest annonce les départs des 3es lignes Mathieu Hirigoyen et Tornike Jalagonia. Adam Knight est aussi sur le départ tout comme l'ailier Benoit Lazzarotto et Thomas Synaeghel. Le pilier Luka Azariashvili va prolonger.



Le 3e ligne Alexandre Loubière jouera pour Massy la saison prochaine.

Valence-Romans

Départ du centre Jérémy Scalese au Servette Rugby Genève. Arrivée du numéro 9 Léopold Dupas en provenance de la Fédérale 1.



Rouen

Deux joueurs de Rouen ont reçu des avis médicaux défavorables et doivent prendre leur retraite selon le Midi olympique : le 3e ligne William Takai et l’ouvreur Yohan Domenech. De plus, le talonneur Enzo Mondon jouera pour Tarbes la saison prochaine.

Nice

James Johnston, le frère de Census, pourrait débarquer à Nice la saison prochaine. L’international samoan (16 sélections) passé par Brive notamment quitterait Rouen pour rejoindre l’ambitieux club du 06, qui occupe les premières places de Nationale, selon Paris Normandie.

A noter que l’international U20 Pierre Bérard, passé par Montpellier et qui quittera Béziers selon le Midol, pourrait lui aussi s’engager à l’échelon fédéral selon nos informations.