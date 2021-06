UBB-Clermont vs Racing 92-Stade Français : la guerre des audiences !

Les barrages de Top 14 étaient censés éveiller les passions des fans de rugby de tout l’Hexagone. Qu’en est-il réellement ?

Le printemps touche à sa fin. Il fait beau et les oiseaux chantent. Une occasion parfaite pour prendre l’air et retrouver votre vie sociale. Un concept qui vous semble sûrement étranger depuis ce jour où vous avez refusé d’aller à l’anniversaire d’un ami sous prétexte qu’il y avait Vannes - Nevers à la télé. Les bars étant fermés, l’occasion de consommer du ballon ovale à plusieurs n'était qu’un souvenir lointain. Bien heureusement, les différents lieux de beuveries ont de nouveau ouvert leurs portes. Et ceci au moment aussi tragique que magique des phases finales. Mais alors, laquelle des deux affiches de la semaine a le plus alerté les fans d’ovalie de France et de Navarre ?

Jalibert, Parra, première historique, le barrage UBB/ASM a maintenu les réseaux sociaux en haleine

Deux belles affiches nous étaient proposées ce week-end. Dans le coin droit, l’UBB, nouvel élève des phases finales, se défaisait de l’éternel cador du championnat, le poulidor du rugby à XV, l’ASM Clermont Auvergne. Dans le coin gauche, on observait les vieux briscards. Les deux premiers champions de France s'affrontaient dans un derby francilien qui sentait l’écharpe en soie et le pull noué autour des épaules. Ainsi, l’armada du Racing 92 brisait les espoirs du prétendant surprise au Brennus : le Stade Français Paris. Un combat serré avec une entracte basque des plus divertissantes. Résultats final du jury avant même la fin des 8 rounds : UBB-Clermont vainqueur par K.O.

Pour parler factuellement, les deux affiches étaient diffusées comme à leur habitude en exclusivité sur Canal +. Ces rencontres profitent même d'un horaire en prime time, en parallèle des premiers matchs de l’Euro et des dernières rencontres de Roland Garros. Un week-end qui était donc chargé en sport de très haut niveau. Dans cet océan de possibilités, le barrage UBB-Clermont a bien mieux su se démarquer contrairement au duel fratricide post non-fusion. En effet, selon des chiffres Puremedias le premier aurait réuni environ 637 000 spectateurs en moyenne alors que le second aurait attiré 5,5 fois moins de spectateurs (115 000 spectateurs en moyenne). Un chiffre qui était même inférieur à l’audience du Canal Rugby Club diffusé le lendemain (216 000 spectateurs en moyenne).

Un bien triste résultat d’audience qui, on l’espère, ne se répercute pas sur les demi-finales.