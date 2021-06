Jalibert, Parra, première historique, le barrage UBB/ASM a maintenu les réseaux sociaux en haleine

L'UBB s'est imposé ce samedi soir face à Clermont lors du match de barrages de Top 14. Parra et Jalibert ont inscrit une grande partie des points.

Quel plaisir de retrouver du public en tribune ! #UBBASM pic.twitter.com/JsLkCCW9Wv — Radio Scoop Infos (@RadioScoopInfos) June 12, 2021

Allez l’UBB !

Un vent de liberté, le retour à la normale !C’est bon !#UBBASM pic.twitter.com/txraG4OjM5 — remy.t (@remypointet) June 12, 2021

Ah, choix stratégique différent, dans ce match les équipes vont tenter de marquer des points. #UBBASM June 12, 2021

C’est parti à 100 à l’heure ce match #UBBASM — Alexis (@_lexist) June 12, 2021

On pense à se mouiller la nuque après le derby, le rugby commence enfin ! #UBBASM pic.twitter.com/ZaFWGoXQJ4 — Charles Nastorg (@CharlNastorg) June 12, 2021

Oh un essai ça ressemble à ça, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'en avais pas vu, c'est beau #UBBASM pic.twitter.com/yPTbnQ30AR — Charles Nastorg (@CharlNastorg) June 12, 2021

Si Bayonne avait eu Parra dans ses rangs ça passait #UBBASM — jef (@josip88m) June 12, 2021

Aaaah alors Jalibert il est au dessus de Ntamack hein #UBBASM ahahah 😏😏 — 🌸♉️ (@SusiePiaa) June 12, 2021

Urios qui commence son cinéma 😒 #UBBASM — LuLu (@___LuLu______) June 12, 2021

Lamerat joue au centre des 3/4 ou des avants ? Il est impressionnant #UBBASM pic.twitter.com/gzNqjpgjpV — Charles Nastorg (@CharlNastorg) June 12, 2021

Waterbreak, tous dans la garonne! #UBBASM — Da Ros Sébastien (@DaRosSbastien1) June 12, 2021

Ca fait bizarre de regarder du vrai rugby, et pas un folklore régional #UBBASM — Kop Ceyrat 1990 Vieille Garde (@MakeCeyrat2020) June 12, 2021

-Vous avez choisi ?

-Oui je vais prendre une jambon ananas s'il vous plait.

-Luiggi ?! Un ananas pour la 4 !

-Si pronto ! pic.twitter.com/MLRgsyfUHD — greub🐑 (@greub1) June 12, 2021

C’est pas du tout le même poste Radradra et Ben Lam monsieur Éric Bayle #UBBASM — Dreaziño (@Dreazino_83) June 12, 2021

Quel sauvetage de Lucu 😱 #UBBASM — Greg (@gregsenprovence) June 12, 2021

J'avais oublié que les phases finales étaient aussi stressantes !!! #UBBASM pic.twitter.com/Rc2t6psw1y — Vincent (@phercyneo) June 12, 2021

Cette équipe de l ASM a une capacité à se saborder , elle me fera toujours rêver #UBBASM — Django 83 ⚫️⭐️⭐️⭐️ (@83Django) June 12, 2021

Pas payés sur cette mi temps. Mais la raison c'est juste la maladresse et l'approximation. 13-7 #UBBASM — Olivier Bernasson (@obernasson) June 12, 2021

Comme d'hab avec du sérieux et de l'application pendant 40 minutes on peut tourner à +10 et finalement on tourne à -6. #UBBASM — Joël PRAT (@JoNuts48) June 12, 2021

J'ai des sueurs froides à chaque fois Nanai intervient ! #ubbasm — Screech63 (@Screech631) June 12, 2021

Les remplaçants UBB..!! Des Cubes ! #UBBASM — Pat Lfc (@patouy66) June 12, 2021

Pouah cette sublime feinte de plaquage de Jalibert sur Raka. De l’art ! #UBBASM — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) June 12, 2021

Nanai fait encore un match catastrophique pour l'instant... Des fautes évitables, des ballons rendus au pied, des en-avants dès qu'il va au duel.

Il est définitivement ailleurs dans sa tête. Quel gâchis quand on connaît son talent...#UBBASM — Rodich (@Rodi_Chp) June 12, 2021

Je suis déçu de voir du public dans le stade Chaban Delmas. On ne peut plus entendre Urios gueuler. 😉 #UBBASM#BarragesTOP14 #Top14 — Yohann (@yohann_t33) June 12, 2021

Si le capot est très chaud ça peut faire un 9 au plat. #ubbasm https://t.co/CYUDCAinRp — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) June 12, 2021

Stade au 3/4 vide et j’ai l’impression d’une ambiance de folie à Chaban Delmas. Tellement étrange et délicieux de ne plus subir le son des matchs à huis clos #UBBASM — Bruno Jeanbart (@bjeanbart) June 12, 2021

Parra, c’est encore du haut niveau. Face aux perches ça tremble pas, et ça laisse Clermont dans le match. Va falloir corriger les conneries et arrêter de rendre les ballons en touche si on veut faire mieux !#UBBASM #TOP14 #YellowArmy #ubb #parra — Romain Bruyas (@RomBruyas) June 12, 2021

Donc Clermont n'a plus de 3/4 sur le banc à part un mini poussin



Audacieux#ubbasm — FAITBIEN (t'sais lire ?) Galthié (@FaitbienGalthie) June 12, 2021

Les drops de 40m, c'est osé...



Par contre, les drops de 12m, il aurait fallu les oser...#UBBASM#BOAB — Maubec (@maubec18) June 12, 2021

Zero inspiration derrière, on cherche Moala en espérant qu'il franchisse. Bien trop pauvre pour espérer quelque chose. #UBBASM — Joël PRAT (@JoNuts48) June 12, 2021

On ne voit pas le ballon, mais on le rend au pied à chaque fois qu'il arrive dans nos mains.

On se trompe dans le jeu aujourd'hui, et l'UBB fait moins d'erreurs qu'en début de match. Pas hyper optimiste sur cette fin de match.#UBBASM — Rodich (@Rodi_Chp) June 12, 2021

#UBBASM



Le soigneur qui remet le nez de Petti en place, je l’ai vu comme ça pic.twitter.com/j8g72CevlG — Offload (@offload_tips) June 12, 2021

Jedraziac sort en prévision des tirs au but #UBBASM — Jo Naseaux (@jo_naseaux) June 12, 2021

Une de nos rares situations offensives chaudes, qui se termine par une perte de balle après une attitude au contact moyenne et un manque de soutien...

Et derrière c'est trois points pour Bordeaux. Peut-être le tournant définitif.#UBBASM — Rodich (@Rodi_Chp) June 12, 2021

Quelqu'un a des nouvelles de Ben Lam ? J'espère qu'il a pu avoir des places pour le match #UBBASM — Guillaume Coeymans (@gcoeymans) June 12, 2021

En demi-finale contre un Toulouse, aucune de ces deux équipes ne passera #UBBASM #stadetoulousain — Pat Lfc (@patouy66) June 12, 2021

Jalibert a force de faire le chaud ça mériterai quand même qu’un jour il tombe sur un bon focard qui le cintre un bon coup...#UBBASM — Jo Naseaux (@jo_naseaux) June 12, 2021

De toute façon (et je vais peut être me prendre le Karma) je vois pas comment la finale peut être autre chose que ST-SR vu la saison de ces deux clubs. (Par contre bien malin qui predira le vainqueur) #UBBASM — Lamaarh 🔴⚫ 🐏 (@lamaarh_) June 12, 2021

J'ai envie de rage quit ce match, ce qui signifie qu'on est pas à l'abri de gagner 23-22 #UBBASM — Tuunbaq (@arkanthrope) June 12, 2021

Putain Beheregaray il existe toujours ? #UBBASM — 🌸♉️ (@SusiePiaa) June 12, 2021

#UBBASM. Ubb et la méthode urios faire des fautes et pourrir le match — alkar65 (@alkar65) June 12, 2021

Le public bordelais qui ne connaît qu'une seule chanson... Ça devient usant là. #UBBASM pic.twitter.com/0IloJpoOzY — L'autre Con (@DelasalleSamuel) June 12, 2021

Tout ce bordel pour se faire éliminer par Toulouse... #UBBASM — Totomathon (@totomathon) June 12, 2021

Eh Tameifuna il nous fait une entrée de prince-là ! #UBBASM — Gauthier Baudin 🏉 (@GauthierBaudin) June 12, 2021

Je comprends pas..

Les jaunards ont lâché le match... Mais la finale n'est que dans 15 jours ? 🤔#UBBASM — L'autre Con (@DelasalleSamuel) June 12, 2021

🏉 Mathieu Jalibert marque +3pts et nous évite le stress supplémentaire dans les 3 dernières minutes

L’UBB en 1/2 du Top14 !!! 🥳 #UBBASM — ≋ Tibarrel ≋ (@tibarrel) June 12, 2021

Mais quel manque de maîtrise sur les fondamentaux c’est hallucinant à ce niveau #UBBASM — Jean-Marc ATLAN EKNO (@jeanmarcatlan) June 12, 2021

La technique Urios a encore parfaitement fonctionné ce soir. Bien aidé par des Clermontois pas assez inspirés pour espérer mieux ce soir. Reste à savoir si face à Toulouse ça suffira. #UBBASM — Joël PRAT (@JoNuts48) June 12, 2021

Jalibert quand il va croiser Ntamack au rassemblement de l’équipe de France : #UBBASM pic.twitter.com/jSfelNlDTe — Fantasy Rugby World - France (@FRW_France) June 12, 2021