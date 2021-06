TRANSFERTS. Au fait, que change la descente en Pro D2 pour l’effectif de l’Aviron Bayonnais ?

Du fait de la descente, certains Bayonnais devraient animer le marché des transferts dans les prochaines semaines, mais l'effectif restera (très) solide.

Ce devait être un été de fête. Une période estivale suivant un maintien en Top 14, une (légère) augmentation du budget et un recrutement quasi 4 étoiles pour asseoir ses ambitions dans l’élite du rugby français. Il n’en sera finalement rien ; la faute à un sprint final en eau de boudin et une défaite à la maison face à Paris conjuguée à une victoire bonifiée de la Section Paloise face au MHR au bout du bout du bout. Après quoi, l’access match face au voisin biarrot, conclut par la tragique de séance de tirs que tout le monde a vu, a définitivement scellé les espoirs de maintien du côté de Jean-Dauger, de même qu’infirmé la belle saison de l’AB en Top 14. Les deux équipes méritaient-elles le "meilleur championnat du monde" ? Probablement. Mais le sport a cela de cruel qu’il n’offre souvent qu’un seul élu, les Bleus et Blancs l’ont appris à leurs dépens.

VIDEO. Top 14. Revivez l'irrespirable séance de tirs au but entre Biarritz et BayonneDès lors, que change la descente en Pro D2 pour l’effectif de l’Aviron Bayonnais ? Dès ce lundi matin, 36h après une défaite qu’ils n’ont même pas eu le temps de digérer, les dirigeants ont dû se remettre au travail. L’objectif ? Faire le point sur les joueurs dont l’avenir pourrait se dessiner en dehors du Pays basque du fait de la descente. "On a 5-6 joueurs qui sont en levée de clause mais qui n'ont pas encore donné leur réponse. Je rencontre les joueurs à partir d'aujourd'hui. Sur les 15 prochains jours, j’aurai rencontré l'ensemble de l’effectif", expliquait Philippe Tayeb pour France Bleu Pays basque ce lundi.

Malgré les dires du président, on sait déjà que l’enfant du club et capitaine Peyo Muscarditz, la révélation de la saison (10 essais) malheureuse en finale Aymeric Luc et l’excellent pilier anglais Sam Nixon devraient activer leur clause de départ du fait de la descente en Pro D2. De même que l’international français Vincent Pelo (33 ans), arrivé en cours de saison de La Rochelle, ne devrait pas être conservé par l’Aviron en deuxième division, qui miserait plutôt sur l’avenir en le remplaçant par le jeune géorgien Luka Tchelidze (20 ans), auteur de 12 feuilles de match avec le RCT cette saison.

Biarritz/Bayonne. Serge Betsen : ''l’équipe qui a dominé le rugby au Pays basque, c’est le BO''Quid des Huw Jones, Uzair Cassiem, Yann David, Sébastien Taofifenua et consorts, qui devaient être les pierres angulaires du recrutement annoncé par le club aux trois titres de champions de France ? Au vrai, seul le centre écossais aux 12 essais en 31 capes ne viendra pas, d’après le président Tayeb. Un gros faux espoir pour Bayonne donc, qui a bien failli pouvoir compter sur l’un des attaquants les plus dangereux du Vieux continent la saison prochaine, mais pas un coup de massue. « Aujourd'hui, on a quand même un effectif plus que compétitif en Pro D2 », poursuit le dirigeant de 53 ans. Il est vrai qu’en plus des valeurs sûres évoquées ci-dessus, l’ancien agenais Denis Marchois (27 ans, 60 matchs de Top 14), le solide international à 7 Teiva Jacquelain (1m85 pour 106kg) ou encore Tristan Tedder viendront garnir, eux aussi, l’effectif bayonnais. Sans compter le retour de prêt de l’Australien Latu Latunipulu (24 ans), qui confirme le fait que l’AB ne jouera (presque) qu’avec des chevaux de course sur ses ailes la saison prochaine, puisque Joe Ravouvou reste aussi. L’Aviron était peut-être un « petit » du Top 14, mais nul doute qu’il sera un « gros » de la Pro D2, et ce, dès la rentrée prochaine…