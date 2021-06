Biarritz/Bayonne. Serge Betsen : ''l’équipe qui a dominé le rugby au Pays basque, c’est le BO''

Avant l'Access match entre Biarritz et Bayonne, Serge Betsen, figure emblématique du B.O nous livre son ressenti par rapports aux derbys basques et à celui de samedi.

C’est tout simplement la rivalité basque et le fait qu’il y ait ces deux équipes qui vivent à moins de 10 km de part et d’autre. Voir toute cette énergie, toutes ces choses qui sont dites depuis tant d’années.

Le derby en soi, c’est vrai que je l’ai pris avec beaucoup de recul parce que je ne suis pas de la région au départ Donc je ne me suis pas toujours senti concerné par tout ce qui est dit autour du derby. Même si c’est vrai que j’ai toujours voulu et fait ce que j’aimais, c’est-à-dire de jouer et d’essayer de gagner ces matchs. Mais finalement, je me rends compte que je n’ai pas gagné autant de matchs que ça dans ces derbys. Donc oui, j’ai toujours pris ça avec beaucoup de recul et je me dis toujours que le plus important, c’est de se demander ce que l’on peut faire pour qu’il y ait toujours du rugby de très haut niveau dans la région ? C’est ma question et comme justement, je ne suis pas décideur et que je n’étais que joueur, je pense que c’est un peu la question que je pose aux gens qui décident souvent par rapport à l’histoire des deux clubs et le devenir du rugby dans la région.