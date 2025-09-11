TRANSFERT. Un numéro 8 All Black bientôt sous les couleurs de l’équipe d’Angleterre ?

Le très élégant numéro 8 des Auckland Blues n’a plus été appelé en sélection depuis novembre 2022. Ce qui, dans le rugby moderne, signifie quelque chose d’important.

En Nouvelle-Zélande, Scott Robertson aime beaucoup Wallace Sititi. Et il y a de quoi. Le jeune 3ème ligne est un pur joyaux qui a quelques problèmes avec son genou mais qui demeure un énorme talent, doté de puissance, de vitesse et de skills au-dessus de la moyenne.

Mais au pays des All Blacks, vous le savez, un talent peut en cacher un autre. C’est ainsi que Sititi, couplé aux présences d’Ardie Savea et Luke Jacobson, bloque la route de… Sotutu.

Le très élégant numéro 8 des Auckland Blues sort de 2 très belles saisons de Super Rugby, dont un titre en 2024, mais n’a plus été appelé en sélection depuis novembre 2022. Ce qui, dans le rugby moderne, signifie quelque chose d’important.

L'Angleterre pour bientôt ?

En effet, dans quelques mois et après 3 ans sans représenter son pays, ledit Hoskins (27 ans) pourra être éligible pour l’Angleterre et les Fidji du fait de ses origines. Si l’option du Pacifique ne se présente à priori pas, Sotutu serait largement convoité par l’Angleterre.

Selon la presse britannique, le garçon aux 13 capes aurait eu des discussions avec le sélectionneur Steve Borthwick pour son avenir. Et c’est en ce sens-là que le club de Gloucester espère grandement le faire signer et devenir son port d’attache outre-Manche.

Pour les gars du Kingsholm, qui ont vu partir Zach Mercer, Albert Tuisue et Ruan Ackermann à ce poste cet été pour la seule arrivée de James Venter, Sotutu pourrait être l’homme qui leur faut afin de booster leur paquet d’avants amoindri.

D’autant que ruck.co parle d’arguments financiers confortables pour le faire venir. Et espérer enfin remporter un dossier phare, après les échecs concernant les cas Arundell et Rees-Zammit. Rien n’est encore fait mais lors du prochain Tournoi des 6 Nations, vous pourriez bien voir le XV de France affronter un ancien All Black…