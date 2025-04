VIDEO. Le 3e ligne Sotutu aurait pu faire simple, il a préféré faire sublime : Serin applaudit et nous aussi

Quand un 3e ligne claque une passe dans le dos à l’aveugle, c’est que le Super Rugby a encore frappé. Hoskins Sotutu a régalé face aux Crusaders avec un geste aussi osé que somptueux.

On pensait avoir tout vu en matière de passes magiques ces derniers mois. La chistera pleine d’instinct de Nolann Le Garrec face au Pays de Galles dans le Tournoi 2024 avec le XV de France avait enflammé la toile. Sans oublier les inspirations de Toto Dupont.

VIDÉO. Avec une chistera divine, Dupont éclabousse le Hameau de sa classe !Quant à Baptiste Serin, il continue de placer au moins une fois par match une passe dans le dos. Bref, certains supporters en viennent à être blasés. Et peinent à apprécier la beauté de certains gestes fous.

Un moment de pur génie dans un match tendu

Mais voilà qu’à l’autre bout du monde, Hoskins Sotutu nous rappelle que le rugby peut toujours surprendre. Ce vendredi, lors du choc face aux Crusaders Super Rugby, le troisième ligne des Blues a sorti un bijou de passe dans le dos, à l’aveugle, pour envoyer AJ Lam derrière la ligne.

Sotutu venait à peine de marquer que les visiteurs étaient déjà de retour dans les 22 mètres adverses. Eux qui étaient menés 19 à 7, se montraient de plus en plus dangereux. Et alors que certains auraient continué de pilonner la défense des Crusaders, le 3e ligne a surpris tout le monde. Et certainement plusieurs de ses coéquipiers.

En lieu de simplement servir son numéro 10, un certain Beauden Barrett, il a fait le choix de la chistera, pratiquement à l'aveugle pour son centre. La défense des Crusaders, pourtant en place, n'a presque rien vu venir. Mais l'essai n'était pas fait pour autant.

Un Super Rugby toujours aussi spectaculaire

AJ Lam a parfaitement exploité le rebond malgré les conditions dantesques et pris le meilleur sur son défenseur avant d'accélérer, direction la Terre promise. Malgré le retour de deux joueurs, le numéro 12 a réussi à se glisser derrière la ligne de craie.

Dans un match accroché (victoire 25-22 des Crusaders), ce geste aurait bien pu être décisif. Revenus à égalité, 19 partout, les Blues sont en effet passés devant en fin de partie. Avant de voir l'ancien joueur du RCT James O'Connor offrir la victoire aux Crusaders sur une pénalité à la 82e.

S'il n'a plus autant la cote qu'à une certaine époque, le Super Rugby reste une source intarissable d’inspiration. Et quand un troisième ligne s’improvise magicien pour claquer une passe que même certains demis ne tenteraient pas, on ne peut qu’applaudir.