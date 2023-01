TRANSFERT. TOP 14. Un très bon demi de mêlée All Black aurait donné son accord au Stade Français !

Le titulaire à la mêlée des Chiefs serait attendu à Paris en 2023 selon les informations de L'Équipe. Un gros coup pour le Stade Français, avec ce All Black.

Le Stade Français poursuit son recrutement précis à la mêlée ! Après le prometteur Jules Gimbert et en dépit du refus de Baptiste Couilloud de venir dans la capitale, c'est un cador du poste qui devrait débarquer à Jean-Bouin. En l'occurrence un garçon aux 17 sélections avec les All Blacks et centurion en Super Rugby, titulaire à la mêlée des Chiefs de Waikato depuis de nombreuses années. Là, vous aurez certainement reconnu Brad Weber. Le demi de mêlée de 31 ans aurait donné son accord au Stade Français selon les informations de nos confrères de L'Equipe.

Numéro 3 voire 4 dans la hiérarchie des numéros 9 All Blacks, Weber n'en reste pas moins un super demi de mêlée expérimenté, leader dans l'âme et très bon éjecteur. Qui plus est, c'est également un garçon vif autour des rucks et très bon dans ses déplacements, ce qui a lui notamment permis d'inscrire une grosse vingtaine d'essais en Super Rugby. Il devrait débarquer après le Mondial 2023, qu'il pourrait d'ailleurs disputer. Les premières lignes du recrutement du duo Labit/Ghezal...