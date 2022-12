TRANSFERT. TOP 14. Un talentueux Wallaby pour suppléer Gaëtan Germain à l'Aviron Bayonnais ?

Tous les aficionados du Super Rugby ou du Premiership connaissent évidemment Luke Morahan. Eh bien l'Australien devrait débarquer en Top 14 très bientôt.

Vous le savez, au coeur d'une première partie de saison plus que réussie, le gros point noir à Bayonne est la blessure de l'artilleur maison Gaëtan Germain. L'arrière à la botte droite magique sera en effet absent jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Ce qui n'a pas empêché pour autant l'Aviron de faire tomber le LOU à Jean-Dauger et dans des conditions difficiles, samedi dernier. Il faut dire qu'avec des buteurs et hommes d'expérience comme Camille Lopez ou Maxime Machenaud, les Bleus et Blancs ont de la ressource. À l'arrière également, puisque c'est l'Argentin Martin Bogado qui était donc aligné à ce poste pour la première fois de la saison, circonstances obligent. Celui que l'on avait plutôt l'habitude de voir à l'aile depuis son arrivée sur la Côte basque a en effet réalisé une belle partie sous la flotte, et montré qu'il pouvait être une option plus que crédible - et avec d'autres qualités - durant l'absence du meilleur réalisateur du Top 14.

RUGBY. Top 14. Que serait Bayonne sans Gaëtan Germain cette saison ?

Le hic ? C'est que le Puma de 24 ans quittera le club en tout début d'année 2023 pour rejoindre les Highlanders et le Super Rugby. Voilà pourquoi l'Aviron, avant même la blessure de Germain, s'était déjà mis en quête d'un joueur supplémentaire. Finalement, c'est un joker médical qui devrait débarquer dans le 64, en la personne de Luke Morahan. Selon le Midi Olympique, le joueur de Bristol arriverait dans les prochains jours à Bayonne. Il permettra aussi aux Bears, en difficultés financières, de dégraisser quelque peu leur masse salariale.

VIDÉO. Morahan à la conclusion d'une action folle des Barbarians face aux Springboks

Morahan, 32 ans et 1m88 pour 93kg, est un polyvalent 3/4 australien, capé 3 fois avec les Wallabies et véritable "utility back", comme se plaisent à le dire les Anglais. En effet, l'ancien joueur de la Western Force est capable de jouer aussi bien à l'aile qu'à l'arrière, voire au poste de second centre. En Premiership, il a planté une petite trentaine d'essais en 68 apparitions, ce qui en dit long sur sa capacité à finir les coups notamment. Joueur élégant, propre dans les airs et toujours assez rapide, Morahan est également connu pour quelques faits d'armes marquants : qui ne se souvient pas de son somptueux essai en solitaire en 2013 face aux Lions britanniques ? Ou encore de son cad-deb d'anthologie sur Johnny May en 2018, pour prendre à revers celui qui était considéré comme le joueur le plus rapide d'Angleterre à l'époque. Bref, un joueur doué, qui fut capable de sortir des saisons à 10 essais en Premiership il y a encore quelques années. En fera-t-il de même en Top 14 ? C'est tout ce que les supporters basques doivent espérer...