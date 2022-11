RUGBY. Top 14. Que serait Bayonne sans Gaëtan Germain cette saison ?

Auteur d'un excellent début de saison en Top 14, Gaëtan Germain a offert de nombreux succès à Bayonne, grâce notamment à sa précision face aux perches.

TOP 14. Bayonne. Pour son manager, Germain ''a la même réussite que Thomas Ramos''On ne présente plus Gaëtan Germain, arrière de 32 ans passé par Brive et Grenoble, et qui porte actuellement les couleurs de l'Aviron Bayonnais. Un joueur solide, régulier, et doté d'un jeu au pied exceptionnel, notamment face aux perches. Si bien qu'en ce début de saison, Germain est certainement l'un des meilleurs arrières du championnat. Malheureusement, celui-ci s'est gravement blessé face au MHR ce week-end. Un coup dur pour le joueur, mais également pour le club basque, qui sera privé de son buteur pour le reste de la saison. Et même si le rugby est un sport collectif, nul doute que l'absence de Germain, auteur de 133 points depuis le début de la saison, sera certainement préjudiciable pour Bayonne. En témoignent les performances de celui-ci depuis le mois de septembre...

TOP 14. Énorme coup dur pour Bayonne, qui perd l’un de ses cadres pour le reste de la saison Pas d'invincibilité à domicile pour Bayonne sans Germain ?

Pour mesurer l'importance de Germain dans le dispositif de Bayonne, partons du principe que celui-ci n'a disputé aucun match depuis le début de saison. Meilleur réalisateur du championnat, l'arrière a tout simplement inscrit plus de 52% des points de son équipe en Top 14. Rien que ça ! Autant vous dire qu'en son absence, l'Aviron Bayonnais ne serait sûrement pas aussi haut au classement, et ne serait certainement pas encore invaincu à domicile. Car oui, même si le club basque possède d'autres buteurs de qualité (Lopez, Machenaud), ces derniers sont beaucoup moins précis que Germain sur des pénalités longues distances. L'on peut donc imaginer que sans celui-ci, de nombreux points n'auraient pas été inscrits, notamment dans des matchs serrés, comme face à Toulouse, ou encore Bordeaux (où il a eu une importance capitale par ailleurs). Ajoutez à cela que Germain a disputé 10 des 11 rencontres de Bayonne cette année, et a inscrit trois essais, tous décisifs...

TRANSFERT. Top 14. Après Iturria, quels Tricolores sont dans le viseur de Bayonne Enfin, pour ne rien arranger, Bayonne ne dispose pas d'énormément de joueurs au poste d'arrière. Bogado va partir en janvier, Robertson est davantage utilisé en 10, et Baget n'a plus occupé ce poste depuis presque 10 mois. Reste deux espoirs prometteurs mais en manque total d'expérience du haut-niveau : Yohan Orabé (20 ans), et Arnaud Erbinartegaray (22 ans).