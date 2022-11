TOP 14. Énorme coup dur pour Bayonne, qui perd l’un de ses cadres pour le reste de la saison

Ce lundi, le club de Bayonne a annoncé via un communiqué la blessure au genou droit de son arrière Gaëtan Germain. Celui-ci sera absent pour le reste de la saison.

En voilà une bien mauvaise nouvelle. Ce lundi, le club de l'Aviron Bayonnais a annoncé via un communiqué la blessure de son arrière et buteur, Gaëtan Germain. Sorti à la 65ème minute de jeu face au MHR ce week-end, le joueur de 32 ans souffre d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure qui l'éloignera des terrains pendant une durée de 6 à 9 mois. De ce fait, la saison de l'arrière et d'ores et déjà terminée pour l'ancien joueur de Grenoble et Brive...

TOP 14. Bayonne. Pour son manager, Germain ''a la même réussite que Thomas Ramos''Un énorme coup dur pour l'Aviron Bayonnais, qui perd ici son titulaire à l'arrière, mais également son buteur numéro 1, auteur déjà de 133 points cette saison. Avec le départ de Bogado pour les Highlanders en janvier, le staff bayonnais risque d'avoir quelques problèmes à ce poste d'arrière dans les semaines à venir, et ce même si Baget et Robertson peuvent occuper ce rôle. Sans oublier bien sûr les deux espoirs, Yohan Orabé et Arnaud Erbinartegaray.

