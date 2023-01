TRANSFERT. Top 14. Un ancien entraîneur du Stade Toulousain vers Lyon ?

Selon les informations du Midi Olympique, un ancien membre du staff toulousain récompensé du doublé 2020-2021 devrait faire son retour en Top 14.

Dans un article publié le 6 janvier dernier, le Midi Olympique évoque le départ prochain d’Alan-Basson Zondagh de son poste. Actuellement dans l’encadrement de la sélection écossaise de rugby à XV, l’entraîneur spécialiste des skills pourrait rejoindre le LOU Rugby. Son arrivée dans le Rhône pourrait se faire pour la saison 2023-2024. Reste à savoir si ce dernier participera à la prochaine Coupe du monde en France aux côtés de Gregor Townsend. Selon Le Progrès, le technicien verrait son contrat avec la fédération britannique arriver à son terme dès cet été. Au pays, ce départ a de quoi poser de sérieuses questions sur la gestion de l’équipe d’Écosse, laissant partir son entraîneur de l’attaque avant l’échéance suprême. En tout cas, cette nouvelle aura bien le mérite de faire plaisir à la formation championne en titre de Challenge Cup et ses supporters. Il succède ainsi à Kenny Lynn, dont le départ avait déjà été confirmé.

Très en vue sur la planète rugby, Alan-Basson Zondagh s’était fait voir en France il y a quelques années. En effet, il s’était rapproché de l’encadrement toulousain en 2018 en tant que consultant extérieur. Par la suite, son travail fut visiblement apprécié de la direction et d’Ugo Mola, puisqu’il rejoignit l’encadrement en tant que spécialiste des skills. Il était notamment présent au moment du doublé Top 14 - Champions Cup de 2020-2021. À la suite de cette franche réussite, il se dirigea vers la sélection écossaise. À son départ, il avait été publiquement félicité par des joueurs tels que Thomas Ramos et Antoine Dupont.

À son CV, on observe beaucoup d'équipes à vocation très offensive. Un choix qui colle donc parfaitement à la transformation opérée au LOU depuis le début de saison. Depuis sa montée en Top 14, la formation rhodanienne s’est assurée une conquête et un pack particulièrement solide. Désormais, son futur pourrait s’écrire par la confirmation de ses talents offensifs. Une entreprise qui conviendrait parfaitement à Alan-Basson Zondagh. Si Lyon offre bien sûr les exploits personnels de Baptiste Couilloud comme vitrine de ses offensives, les performances de nouveaux talents tout juste éclos, tels que Davit Niniashvili et Ethan Dumortier, assurent un avenir paisible au rugby dans la région.

