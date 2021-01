TRANSFERT. Top 14. Sébastien Piqueronies nommé à la tête de la Section Paloise !

Courtisé par le club béarnais depuis quelque temps, le double champion du monde U20 en tant qu'entraîneur vient de s'y engager pour 3 ans comme manager.

La rumeur enflait depuis quelques temps. Alors que la Section Paloise se cherchait un nouveau directeur du rugby pour les saisons à venir, le nom de Xavier Garbajosa circulait dans les couloirs du Hameau. Mais ces dernières semaines, c'est surtout celui de Sébastien Piqueronies qui revenait avec insistance dans le Béarn. Bingo, c'est ce dernier qui vient de s'engager auprès du club palois !

Très en vogue depuis quelques années grâce notamment à son travail auprès des équipes de France jeunes unanimement reconnu, l'homme de 43 ans a signé un contrat de 3 ans en tant que manager du projet sportif de la Section. Une grande première en Top 14 pour le technicien double champion du monde avec les U20, à l'identité rugbystique très marquée. Dans le Béarn, il dirigera donc les rênes des Verts, bien entouré par l'actuel trio d'entraîneur Domingo - Tito - Lanne-Petit en tant qu'adjoints.

"Rejoindre la Section est pour moi un nouveau challenge particulièrement motivant et excitant. J’attache beaucoup d’importance aux valeurs et à l’ambition d’un projet. De par ses hommes, son ancrage territorial fort, son projet de développement axé sur la formation et sa culture club, j’ai très rapidement adhéré à l’ambition de développement de la Section Paloise. Le TOP 14 est un championnat d’excellence et la Section mérite d’y réussir. C’est un immense défi et j’ai hâte de construire avec et pour la Section." - Sébastien Piqueronies, via le communiqué officiel palois.