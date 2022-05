TRANSFERT. Top 14, Premiership, Japon ? Mo'unga a fait son choix

Courtisé par de nombreux clubs dans le monde entier, le demi d'ouverture des All-Blacks Richie Mo'unga a fait son choix concernant sa prochaine destination.

L'actuel ouvreur des Crusaders et de la Nouvelle-Zélande, Richie Mo'unga, est l'un des joueurs les plus talentueux de la planète rugby. Capable d'éliminer n'importe quel défenseur, le joueur de 28 ans est actuellement en concurrence avec Beauden Barrett pour le poste de numéro 10 chez les All-Blacks. Et avec la Coupe du Monde en France qui se profile, son avenir (proche) se fera donc toujours du côté des Crusaders, afin de pouvoir participer au Mondial. Ce dernier est d'ailleurs sous contrat avec la fédération néo-zélandaise jusqu'en 2023. Mais voilà, après cela, Mo'unga souhaiterait découvrir de nouvelles choses, une nouvelle culture. Et si de nombreux clubs de Top 14 et de Premiership étaient à l'affût, ce sera finalement du côté du Japon que l'international aux 32 sélections aimerait se diriger.

VIDEO. Beauden qui ? Richie Mo'unga a encore fait de la magie avec les All BlacksC'est en tout cas ce qu'a annoncé l'ouvreur néo-zélandais dans les colonnes du New Zealand Herald : "Je veux découvrir une autre culture avec ma famille. L'une des raisons de ma prolongation d'un an était de me permettre d'examiner les opportunités à l'étranger et de voir ce qu'un endroit comme le Japon a à offrir. On regarde pour y rester plus de deux ans. Je veux montrer aux clubs possiblement intéressés que je ne viendrais pas là qu'un an pour partir ensuite. Je veux construire quelque chose, m'engager dans une équipe et travailler. Je suis prêt à investir plus d'un an et, espérons-le, à tirer parti de cette saison (...) Avec les tout-petits, c'est un énorme changement de perspective. Je fais cela pour avoir l'opportunité de soutenir ma famille pendant longtemps, même après ma carrière". Vous l'aurez compris, rejoindre le Japon est un véritable souhait de Richie Mo'unga. Ce dernier pourrait donc retrouver d'anciens coéquipiers, comme notamment Damian McKenzie, évoluant actuellement à Suntory Sungoliath.

