VIDEO. Beauden qui ? Richie Mo'unga a encore fait de la magie avec les All Blacks

Richie Mo'unga a été un des grands artisans de la très belle victoire de la Nouvelle-Zélande aux dépens de l'Australie lors du premier tour du Rugby Championship.

Si Beauden Barrett veut retrouver sa place de titulaire à l'ouverture avec les All Blacks, il va devoir sortir les matchs de sa vie. Pour l'heure, il se contente d'une poignée de minutes en sortie de banc. Il n'y a sans doute que la Nouvelle-Zélande pour se permettre de mettre celui qui a été deux fois meilleur joueur du monde chez les remplaçants. Il faut dire que le boss en ce moment au poste d'ouvreur se nomme Richie Mo'unga. Face aux Wallabies lors du permier tour du Rugby Championship, le joueur des Crusaders a été dans tous les bons coups. Auteur d'un essai, il a été à l'origine de l'essai de 100m des Blacks conclu par Reece avec une prise d'initiative depuis sa ligne. Rapide, précis face aux perches, Mo'unga prouve match après match qu'il est le patron des All Blacks. Sauf blessure, on voit mal comment Beauden Barrett pourrait lui reprendre sa place. Un remplaçant de luxe pour la Nouvelle-Zélande qui vise le titre en 2023.