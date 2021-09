TRANSFERT. Top 14. Pierre-Louis Barassi a fait son choix, et c'est le Stade Toulousain

Le centre de Lyon Pierre-Louis Barassi aurait donné son accord au Stade Toulousain. Un contrat longue durée attend le Tricolore.

TOP 14. Le LOU perd le Tricolore Pierre-Louis Barassi pour plusieurs semainesActuellement blessé, Pierre-Louis Barassi aurait choisi de rejoindre le Stade Toulousain la saison prochaine selon RMC. En fin de contrat avec le LOU, le centre tricolore de 22 ans va donc se rapprocher de sa famille. C'est une des raisons pour lesquelles il a choisi de quitter Lyon où il évolue depuis 2016/2017. Sélectionné à trois reprises avec le XV de France, il sera bien entouré à Toulouse. Associé à Dupont ou encore Ntamack, il aura sans doute plus de chances d'être sélectionné à l'avenir. Et de remporter des titres au niveau national et européen diront certains. La formation lyonnaise lui avait pourtant fait une offre de prolongation. Mais il a accepté la proposition de trois ans du champion de France et d'Europe. Lequel se construit un effectif de plus en plus solide. Mais il pourrait également pâtir de l'absence de nombreux internationaux lors des fenêtres internationales. Surtout si Melvyn Jaminet venait lui aussi à quitter l'USAP pour la Haute-Garonne. Notez que Toulouse pourra compter sur Ahki, Tauzin ou encore Guitoune et Fouyssac si Barassi est retenu avec les Bleus. TRANSFERTS. Melvyn Jaminet aurait rencontré Ugo Mola et Didier Lacroix !