[TRANSFERT] Top 14 - Montpellier annonce le départ de Daniel Brennan pour Brive

Daniel Brennan va quitter Montpellier pour rejoindre Brive. Le pilier droit franco-irlandais pourra y acquérir du temps de jeu.

Daniel Brennan, 14 ans et déjà une réputation à l'étrangerCe samedi le MHR a annoncé le départ de son jeune pilier droit Daniel Brennan. Fils de l'ancien international irlandais Trevor Brennan, il va rejoindre le CAB. Il était arrivé en 2018 à Montpellier en provenance de Toulouse et avait intégré le centre de formation héraultais. Passé pro par la suite, il aura joué cinq matchs avec le MHR dont un comme titulaire. Cette saison, il n'avait joué que 24 minutes contre Pau. "L'heure est venue pour Daniel de partir pour un nouveau challenge avec le CA Brive", a indiqué Montpellier dans un communiqué. Pour rappel, Brennan avait remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2018. Une compétition durant laquelle il avait joué cinq matchs dont un comme titulaire. France U20 - Contacté par le Munster, Daniel Brennan a choisi la France, aux dépens de l'Irlande ?

Daniel est un super joueur, toujours positif et qui apporte beaucoup dans un groupe malheureusement il avait actuellement une très forte concurrence à son poste qui ne lui permettait d'avoir un temps de jeu suffisant à son épanouissement. Nous garderons toujours un oeil attentif sur Daniel et sa progression. On lui souhaite une très bonne saison avec le CA Brive.