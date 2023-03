TRANSFERT. Top 14. L'UBB s'offre un solide centre australien en provenance des Sharks

Selon L'Equipe, le centre australien des Sharks Ben Tapuai va rejoindre l'UBB la saison prochaine. Encore un joueur de la franchise sud-africaine où Bru est consultant.

L'UBB a réalisé un solide recrutement en vue des prochaines saisons. Outre l'arrivée du Tricolore Damian Penaud et la signature du Wallaby Pete Samu (31 ans, 32 sélections), sans oublier Paul Abadie et Tevita Tatafu, la formation girondine aurait également trouvé un accord avec un centre australien. Âgé de 34 ans, Ben Tapuai n'a jamais été sélectionné avec les Wallabies à XV mais il possède une solide expérience. Un joueur sans doute repéré par le futur coach girondin Yannick Bru puisqu'il évolue actuellement avec les Sharks. Avant cela, il avait participé à plus de 40 matchs avec Bath et les Harlequins. Il avait rejoint la Premiership en 2016/2017 après deux saisons passées avec les Reds puis un exerice de Super Rugby avec la Western Force. Annoncé à 100 kilos environ pour 1m80, c'est un joueur puissant qui possède un gros pied gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il possède également une expérience à 7 avec l'Australie. Ce qui laisse penser qu'il apprécie de jouer dans les espaces.

L'accord trouvé porterait sur un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire. Il devrait retrouver son coéquipier chez les Sharks, le pilier Carlü Sadie. Pour rappel, l'UBB va perdre Rémi Lameret et Federico Mori au poste de centre. Le premier va prendre sa retraite tandis que l'Italie ira à Bayonne.