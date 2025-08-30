TRANSFERT. TOP 14. Les frères Spring bientôt réunis sous le même maillot ciel et blanc ?

Max Spring vit sa dernière année de contrat au Racing 92. Courtisé par Bayonne, où son frère Tom discute d’une prolongation, l’arrière international pourrait bien changer d’air.

Selon RugbyPass, l’avenir de Max Spring au Racing 92 est plus incertain que jamais. L’arrière international vit sa dernière année de contrat avec le club francilien, et plusieurs portes s’ouvrent devant lui. Parmi elles, celle de Bayonne, où un certain Laurent Travers — qu’il connaît bien — aimerait l’attirer.

Les Spring réunis au Pays basque ?

Le scénario aurait une belle saveur familiale. Tom Spring, le cadet, est actuellement en discussion pour prolonger avec l’Aviron. L’idée de voir les deux frangins réunis sous le même maillot fait déjà saliver les supporters bayonnais. ''Notre père est Néo-Zélandais''… Plutôt All Blacks ou XV de France ? Sam Spring répond

Les dirigeants basques, eux, savent que l’opportunité de construire une doublette "Spring" aurait un vrai écho sportif et médiatique.

Un couteau suisse précieux

Arrivé au Racing en 2019, Max Spring flirte avec la barre symbolique des 100 matchs sous le maillot ciel et blanc toutes compétitions confondues. Capable d’évoluer à l’arrière, à l’aile et même de dépanner à la mêlée, il incarne ce profil rare de joueur polyvalent, précieux dans une saison longue et exigeante.

Paris aimerait logiquement le garder sur le long terme. Mais voilà : à 24 ans, le joueur a sans doute envie d’un nouveau défi.

Un mercato à surveiller

Le Racing n’a pas dit son dernier mot et compte toujours sur Spring cette saison. Mais en coulisses, l’Aviron avancerait ses pions. Pour un club qui rêve d’installer durablement son projet en Top 14, recruter un international tricolore, déjà habitué aux joutes européennes, serait un gros coup.

Les prochains mois diront si l’histoire des frères Spring va s’écrire chacun de leur côté… ou au pied de la Rhune.