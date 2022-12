TRANSFERT. TOP 14. Le Racing 92 poursuit son recrutement de l'espace : qui sont ses 2 nouvelles recrues ?

D'après diverses sources, le Racing 92 aurait signé un 2ème ligne gallois et un demi de mêlée du Stade Français pour la saison prochaine. Du lourd à Nanterre.

Après Josua Tuisova, Vinaya Habosi, Wame Naituvi et le reste, vous savez que le Racing 92 attend toujours la signature du capitaine des Springboks Siya Kolisi. Cela l'empêche-t-il de faire son marché ailleurs, pour patienter ? Selon certains de nos confrères, pas du tout. En effet, le club des Hauts-de-Seine aurait trouvé un accord avec le géant gallois Will Rowlands (2m03 pour 123kg) à compter de la saison prochaine, selon le Midi Olympique. Né à Londres, l'ancien joueur des Wasps a connu 21 capes avec le Pays de Galles depuis qu'il a rejoint les Dragons de Newport. Bon en touche, solide sur l'homme et gros pousseur, le garçon va surtout offrir au Racing un profil capable de jouer des deux côtés de la 2ème ligne.

Et ce n'est pas tout puisque selon RMC Sport, un demi de mêlée se serait également engagé à Nanterre. En l'occurrence, il ne fera pas un grand voyage à l'intersaison puisqu'il s'agirait de James Hall, le numéro 9 sud-africain du Stade Français. Hall, débarqué en 2016 dans l'Hexagone, viendra apporter de la concurrence au prodige Nolann Le Garrec, alors que le départ d'Iribaren est déjà acté. L'ancien joueur d'Oyonnax, qui fêtera ses 27 ans dans moins d'un mois, amènera lui tout son punch et sa solidité à la charnière du 92. Deux recrues d'un bon calibre pour le Racing, qui décidément, frappe plus fort que quiconque sur le marché des transferts en ce moment.

