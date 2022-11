TRANSFERT. Le capitaine des Springboks Siya Kolisi envoyé au Racing 92 par Rugbyrama

Siya Kolisi aurait donné son accord au club francilien selon Midi Olympique/Rugbyrama. Un renfort XXL pour le Racing, si sa venue se confirmait.

Comme tous les quatre ans, les saisons de coupe du monde donnent lieu à une véritable valse sur le marché des transferts. Nombreuses sont les stars internationales qui rejoindront l'Hexagone histoire de tenter l'aventure en Top 14, mais aussi de mettre leur famille à l'abris, comme on dit, en 2023. À ce propos, l'une des plus grosses tête d'affiche de notre sport serait sur le point de s'engager au Racing 92. Si l'on savait que le club des Hauts-de-Seine était en contacts avancés avec Siya Kolisi, vous aurez certainement remarqué que le capitaine des Springboks n'était également pas insensible au charme du RCT, et ses installations flambant neuves. Et où il sera d'ailleurs installé avec sa sélection l'an prochain, lors du Mondial 2023.

Reste que d'après les informations du Midi Olympique, le flanker champion du monde aurait donné son accord au Racing et son futur entraîneur Stuart Lancaster. Un coup de lumière énorme sur l'entité francilienne si la nouvelle venait à se confirmer. Pour rappel, Siya Kolisi compte 66 sélections avec les Springboks, dont une quarantaine de capitanats. En 2021, il était déjà venu assister à un match à la Paris La Défense Arena avec sa délégation et s'était dit impressionné par la salle de spectacle de Nanterre. Peut-être que cela a pesé dans son choix final...

