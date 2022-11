TRANSFERT. TOP 14. L’ASM en passe de réaliser un énorme coup au poste de talonneur ?

Clermont serait sur la piste du talonneur Jamie George, et croit avoir de solides arguments pour convaincre l'Anglais aux 69 sélections de rejoindre l'Auvergne.



Et si Clermont le faisait ? Et si après la piste Jack Nowell, après avoir vu ses principaux concurrents prendre déjà une sacrée avance sur le mercatiques de l’an prochain, l’ASM frappait un grand coup pour venir renforcer son épine dorsale ? On sait que le Puma Marcos Kremer est pisté par le club auvergnat, mais ce n’est pas de lui qu’on cause ici. Plutôt de Jamie George, le talonneur anglais de 32 ans aux 69 sélections avec l’Angleterre.

TRANSFERT. Pourquoi les clubs de Top 14 doivent foncer sur le dossier du virevoltant Jack Nowell ?Plus forcément indiscutable en sélection, l’historique numéro 2 des Saracens ne fera pas tirer après la coupe du monde, c’est certain. Et c’est en ce sens que des clubs français seraient fortement intéressés par le profil expérimenté et propre de celui qui a connu les Lions britanniques. En l’occurrence, The Rugby Paper rapporte que Clermont se déclarerait "en capacité" de faire venir le rondouillet talon londonien. Alors vrai intérêt pour George, ou simple spéculation parue pour faire grimper les enchères ? Une chose est sure, l’essentiel des autres médias spécialistes britanniques a repris l’information…