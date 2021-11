TRANSFERT. Top 14. L'Anglais Dan Norton, légende du rugby à 7, veut jouer en France

Sélectionné avec Monaco pour la finale du Super Sevens, l'Anglais Dan Norton aimerait poser ses valises en France avant de raccrocher les crampons.

Teddy Thomas et les spécialistes du 7 Barraque et O'Connor présents à la finale du SupersevensIl y aura du très beau monde ce samedi sur la pelouse de l'Arena à l'occasion des phases finales du Super Sevens. Plusieurs membres de l'équipe de France de rugby à 7 ont notamment répondu présent. On pense à Parez et Laugel chez les Barbarians, O'Connor à l'ASM, Barry (ex-France 7) à Biarritz ou encore Riva à Monaco. La sélection de la principauté comptera également dans ses rangs un joueur que les Bleus du sept connaissent très bien : Dan Norton. L'Anglais, meilleur marqueur de l'histoire du circuit mondial sera un atout de poids pour Monaco. Il n'a pas hésité une seconde lorsqu'il a été appelé par un autre ancien de la maison bleue, Jérémy Aicardi. "Je ne sais pas encore où je vais jouer à l’avenir. En attendant, c'est un challenge excitant de plus à relever dans ma carrière, face aux meilleures équipes françaises. Et puis c’est l’occasion de jouer aux côtés de gars que j’ai si souvent croisés sur le circuit mondial", a-t-il confié au Midi Olympique.

Super Sevens. Attention les yeux, Monaco recrute la légende Dan Norton pour la finale !Ce sera également pour lui de se montrer dans l'Hexagone en vue d'un éventuel contrat en France. Après avoir goûté au rugby à XV en Angleterre en deuxième division et chez les London Irish, il se verrait bien évoluer en France. "J’aimerais quelque chose de différent désormais." Nul doute que cet appel du pied n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Norton serait un renfort de poids pour n'importe quelle écurie de Top 14 et de Pro D2. Joueur véloce, très rapide, il pourrait amener son expérience et ses qualités offensives dans la ligne d'attaque. "J’ai eu des retours très positifs sur le rugby français et de vie ici, Harry Glover du Stade Français et de Jeff Williams qui est à Béziers. J’aimerais avoir ce genre d’opportunité." Dans quel club verriez-vous l'Anglais ?