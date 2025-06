TRANSFERT. TOP 14. La bonne affaire confirmée : Naoto Saito reste fidèle à Toulouse

Le demi de mêlée japonais Naoto Saito prolonge son aventure au Stade Toulousain jusqu’en 2026. Une belle récompense après une première saison convaincante.

Arrivé à Ernest-Wallon en juillet 2024 en provenance des Tokyo Sungoliath, Naoto Saito (1,65m pour 75 kg) a rapidement conquis le vestiaire et les supporters toulousains. Le demi de mêlée japonais, auteur d’une saison pleine de rythme et d’intelligence de jeu, a prolongé son contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2026.

Rentrera-t-il au Japon à l'issue de cette nouvelle saison ? Avec la coupe du monde en Australie programmé en 2027, on peut penser que son sélectionneur va lui demander de revenir au pays. Pour l'heure, il est pleinement dévoué à Toulouse et continue de progresser pour le plus grand bonheur de sa sélection.

Une intégration express et réussie

Si certains avaient des doutes sur son adaptation au Top 14, ils ont été balayés en quelques matchs. Saito a su imposer son style vif, précis, toujours dans le bon tempo. TOP 14. Une flèche vers la prolongation pour le plus grand plaisir du Stade ToulousainIl a montré qu’il pouvait être plus qu’une doublure, notamment en l’absence d'Antoine Dupont. Sa qualité de passe, sa lecture des situations et son énergie ont séduit tout le monde à Ernest-Wallon.

Une belle pioche pour Toulouse

Le club rouge et noir ne s’y est pas trompé. En prolongeant l’international japonais (25 sélections), le Stade Toulousain sécurise un profil rare, complémentaire des autres 9 du groupe comme Paul Graou. Un joueur attachant, travailleur, déjà "adopté" par les supporters comme le confiait récemment La Croix.

« Je n'avais jamais ressenti ça : la passion des fans ici est dingue », expliquait Saito à La Dépêche en novembre dernier. Il n’aura pas fallu longtemps pour que Toulouse devienne son nouveau chez-lui.

À 27 ans, le Japonais incarne aussi cette volonté du Stade de diversifier ses profils et de continuer à miser sur des joueurs atypiques mais ultra-efficaces. Un ''transfert médical'' : le All Black Nepo Laulala écoeuré par son départ du Stade ToulousainEn prolongeant Saito, Toulouse ne fait pas que préparer l’avenir : il confirme que l’intégration et la performance peuvent aller de pair, même à l’autre bout du monde.