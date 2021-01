[TRANSFERT] Top 14 - Jean-Pascal Barraque prolonge à Clermont mais...

Le capitaine de France 7 Jean-Pascal Barraque a prolongé jusqu'à la fin de la saison avec Clermont. Cependant, il partira avant une éventuelle finale du Top 14.

Du BO à France 7, comment Jean-Pascal Barraque s'est retrouvé appelé en Bleu ?Il est l'une des grandes satisfactions de la saison côté clermontois. Jean-Pascal Barraque va prolonger avec l'ASM jusqu'à la fin de la saison actuelle. Le capitaine de France 7 avait signé un premier contrat de joker médical jusqu'au 3 janvier. Mais ses performances, qui lui ont d'ailleurs permis de rejoindre le XV de France pour la première fois cet automne, ont conduit les dirigeants auvergnats à lui proposer une extension. Un partenariat qui satisfait les deux parties. Clermont dispose avec l'ouvreur de formation d'un joueur polyvalent qui apporte autre chose à la ligne d'attaque : "C'est un garçon qui a des qualités différentes de ce qu'on avait jusqu'à présent, qui donne satisfaction. C'est une opportunité aussi d'avoir une complémentarité différente au centre du terrain", a commenté Azéma via France Bleu. Les dernières places pour les JO de Tokyo se joueront à MonacoPour Barraque, c'est une possibilité de rester affuté alors que la saison de Seven est à l'arrêt avant de se tourner vers les Jeux olympiques de Tokyo cette année. L'ancien Biarrot n'a en effet pas oublié son objectif premier qui est de participer aux JO. Cependant, cela passera par le tournoi de qualification olympique qui aura lieu les 19 et 20 juin prochain à Monaco. En effet, l'équipe de France masculine, à l'instar de leurs homologues féminines, n'a pas encore réussi à composter son ticket pour le Japon. Jean-Pascal Barraque entend bien jouer ce TQO. Aussi, l'ASM devra le libérer à un moment où elle pourrait avoir besoin de lui. "Si Clermont atteint la finale du Top 14, je serai avec le VII pour jouer le TQO à Monaco. Franck m’a assuré qu’il me laisserait partir", explique Barraque via La Montagne. D'ici là, le contrat du capitaine de France 7 pourrait bien connaître une nouvelle évolution.