Du BO à France 7, comment Jean-Pascal Barraque s'est retrouvé appelé en Bleu ?

Impressionnant avec Clermont depuis son retour à XV, Jean-Pascal Barraque vient d'être appelé en bleu pour la première fois à 29 ans. Si logique...

Il y a des trajectoires exceptionnelles, quand même. Et en cette journée d’annonce du groupe des 31 Bleus appelés pour préparer l’Italie le week-end prochain, que dire de celle de Jean-Pascal Barraque, appelé en Bleu pour la première fois ce matin par Fabien Galthié ? Lui qui s’est en effet longtemps cherché à XV, baladé de postes en postes et de clubs en clubs sur l’autel de ses qualités exceptionnelles et de son incapacité à véritablement s’installer là où il est passé. Ainsi et pour rappel, on le vit se révéler très tôt à Biarritz au tout début des années 2010, avant de vadrouiller entre Toulouse, La Rochelle, Bordeaux et même, en sus, l’équipe de France à 7.

Le Seven ? C’est d’ailleurs là qu’il éclora définitivement en décrochant un contrat fédéral avec les troupes de Frédéric Pomarel en 2016. Là aussi qu’il exprimera la plénitude de son talent et de ses qualités athlétiques, peut-être moins bridés qu’à XV. Une équipe dont il est d’ailleurs le capitaine depuis 2019 et avec qui il a déjà inscrit plus de 760 points en cinq saisons au total, tout en devenant l’une des références du circuit Mondial à son poste.