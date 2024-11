TRANSFERT. TOP 14. Christie, Riccitelli, Byrne, Beard ça s'active fortement à Montpellier !

La saison prochaine se prépare dès aujourd’hui au MHR ! Demi de mêlée, ouvreur et arrière : Montpellier cible des postes clés pour renforcer son effectif et affronter les défis du Top 14 avec force.

Montpellier se prépare pour la saison prochaine avec une activité intense sur le marché des transferts. Objectif affiché : renforcer l’effectif avec des profils de haut niveau pour compléter les lignes stratégiques. Le Midi Libre rapporte que le MHR cherche activement un demi de mêlée, un ouvreur et un arrière.

Cependant, Finlay Christie, l’international all black ciblé au poste de numéro 9, a décliné l'offre pour rester en Nouvelle-Zélande. Ce refus relance les spéculations autour de l'avenir de Léo Coly, qui pourrait quitter Montpellier, mais seulement à l’échéance de son contrat en 2026.

Un ouvreur et un arrière de qualité ciblés

Pour pallier ce besoin stratégique à l'ouverture, le MHR est en pourparlers avec l'Irlandais Ross Byrne, troisième dans la hiérarchie du XV du Trèfle.

TRANSFERTS. Deux stars internationales sur les radars de MontpellierÀ 29 ans et fort de 22 sélections, Byrne pourrait apporter son expérience et son jeu au pied. En parallèle, le club travaille aussi à sécuriser l’arrière Stuart Hogg avec une prolongation de contrat, tandis que d'autres pistes restent explorées.

Adam Beard et Ricky Riccitelli en renfort

Côté avants, le Gallois Adam Beard est attendu pour solidifier le pack héraultais. Avec ses 58 sélections et une stature imposante, il s’ajouterait à une liste de Lions britanniques ayant porté les couleurs du MHR après Billy Vunipola et Hogg. Ce renfort devient crucial avec la fin de contrat imminente de Paul Willemse et Bastien Chalureau.

TRANSFERT. TOP 14. Willemse dans le flou, le MHR recrute un géant gallois en 2ème ligneLe MHR a aussi finalisé le pré-contrat de Ricky Riccitelli, talonneur néo-zélandais des Auckland Blues. L’ancien joueur des Hurricanes (39 matchs, 14 essais) viendrait renforcer la première ligne aux côtés de Mohamed Haouas, en cours de prolongation.

Le MHR pourrait aussi compter sur Donovan Taofifenua, ailier du Racing 92, et le centre anglais Lennox Anyanwu pour deux ans. Avec cette vague de signatures, Montpellier confirme sa volonté de redevenir compétitif et d’anticiper un avenir avec des talents confirmés et stratégiques.