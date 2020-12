[TRANSFERT] Top 14 - Castres. Stéphane Prosper écarté, retour de Darricarrère ?

L'entraîneur des 3/4 Stéphane Prosper aurait été écarté par la direction de Castres. Pour le remplacer, le CO aurait fait appel à David Darricarrère.

Avant-dernier du Top 14, le CO se dirige vers plusieurs changements en interneÇa ne va pas fort à Castres. Aussi, la direction a décidé de procéder à des changements en interne pour quitter le fond du classement. Selon le Midi Olympique, l'entraîneur des 3/4 Stéphane Prosper est le premier à faire les frais des mauvais résultats du CO, 13e du Top 14. Pour le remplacer, c'est un ancien de la maison castraise qui devrait faire son retour selon le journal spécialisé : David Darricarrère. Ancien joueur castrais dans les années 90, il avait été à la tête de l'équipe pendant deux saisons (2013-2015). En charge des lignes arrières, il avait aidé Castres à atteindre la finale face à Toulon (défaite 18 à 10). L'année suivante, les Castrais terminaient à la 12e place et Darricarrère partait pour le BO. Il y a également passé deux années, atteignant les demies en 2017. On se souvient qu'il a fait partie du staff qui a remporté le titre de champion du monde des moins de 20 ans en 2018. Il était au Stade Montois avant l'arrêt de la saison 2019/2020 suite à la pandémie de Covid-19. Engagé pour deux ans, il n'était pas allé au bon de son contrat et devrait donc faire son retour à Castres.