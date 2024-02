TRANSFERT. Tolofua à Montpellier illico, un All Black aux 11 capes en approche : ça bouge du côté du MHR

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le transfert de Christopher Tolofua vers le MHR avait été démenti il y a quelques jours. Finalement, le talon international rejoint Hérault avec effet immédiat.

Du RCT au MHR

C'est une surprise sans l'être véritablement, mais Christopher Tolofua finira bien la saison avec Montpellier, et non pas Toulon. Le joueur de 30 ans voyait son contrat se finir au terme de cette saison, et avait des envies d'ailleurs.

Toutefois, son club avait formellement démenti les rumeurs de transferts de ce dernier, mentionnant que Tolofua allait bien continuer l'aventure sur la rade pour le reste de la saison. Visiblement, la direction toulonnaise a craqué, et l'a fait savoir dans un communiqué officiel ce dimanche.

L'actuel cinquième de Top 14 a alors mentionné : "Le Rugby Club Toulonnais, désireux de conserver son joueur jusqu’à la fin de la saison actuelle, a finalement décidé de libérer Christopher qui formulait, depuis plusieurs semaines, son souhait de rejoindre Montpellier sans délai."

Avec huit sélections au compteur, Christopher Tolofua reste une valeur sûre en Top 14. Bien que ce dernier s'apprêtait à vivre une fin de saison haletante avec Toulon, elle sera tout autre. Finis les espoirs de la qualification, mais le sprint final devrait être tout aussi stressant. Dernier du Top 14 avec deux points de retard sur Oyonnax, le MHR est plongé au cœur de la mission maintient.

À Montpellier, l'ancien du Stade Toulousain sera en concurrence avec Vano Karkadze et Brandon Paenga-Amosa. Cette saison, il a joué 16 rencontres, dont 7 comme titulaires.

Un All Black en approche

Décemment, ça ne bouge pas si mal que cela du côté de l'effectif des Cistes ! Désireux de renforcer son pack, le MHR serait en discussion avancée avec Vaea Fifita, selon les informations de Midi Olympique.

Ce dernier comptabilise onze sélections avec les All Blacks, entre 2017 et 2019. Depuis deux saisons, Fifita évolue chez les Scarlets au Pays de Galles. Le colosse de 1,96 m et 116 kg devrait donc rejoindre l'Hérault lors de la prochaine intersaison, et ainsi se rapprocher de son frère, Leva Fifita, qui joue à Narbonne.

Cette opération serait une aubaine pour le MHR, d'autant plus que l'ancien All Black peut jouer à tous les postes de la troisième ligne, et même avec le numéro 4 dans le dos plus récemment. Fifita a d'ailleurs joué la dernière Coupe du monde en France avec l'équipe des Tonga, et a fait de belles apparitions contre l'Irlande et l'Écosse.

