TRANSFERT. Racing 92. Teddy Thomas remplacé par une autre star, mais du XIII ?

Le Racing 92 pourrait remplacer Teddy Thomas par du lourd avec cet ailier fidjien évoluant en NRL.

C'est la grande rumeur de transfert depuis quelques semaines : l'ailier Teddy Thomas, libre en fin de saison, devrait rejoindre le Stade Toulousain. Si cela vient à se réaliser, Toulouse pourrait avoir une arme d'attaque puissante pour les prochaines années. Pour autant, il faut remplacer le joueur au Racing 92 ou bien miser sur la jeunesse.

La deuxième option n'est pas vraiment d'actualité. Selon le Sydney Morning Herald, le Racing 92 aurait jeté son dévoulu sur un joueur australien de 27 ans qui évolue à XIII. Ce Fidjien au physique assez impressionnant (1m 86 pour 105 kg) a pourtant toujours été formé à XV avant de rejoindre le treize à l'âge de 21 ans. Il connaît également la France puisqu'il a participé au championnat du monde junior en 2013. Aujourd'hui en NRL chez les Parramatta Eels, Maika Sivo fait partie des meilleurs marqueurs du championnat avec 37 essais en 46 matchs. Si le Racing 92 signe le "futur Radradra", comme on l'appelle là-bas, et Gaël Fickou, on pourrait avoir une équipe solide : Russell-Fickou-Vakatawa-Sivo.

