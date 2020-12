TRANSFERT - S'imaginer James O'Connor à Toulouse ? C'est possible

La star australienne James O'Connor pourrait rejoindre le Top 14 avec effet immédiat, et chez un cador du championnat.

L'information est révélée par le Midi Olympique ce lundi matin, et elle va ravir un nombre incalculable de supporters toulousains et amateurs de Top 14. L'ouvreur australien et star du ballon ovale James O'Connor pourrait rejoindre le championnat français chez une tête de liste : le Stade Toulousain. Passé par Toulon entre 2014 et 2017, O'Connor est sous contrat avec la franchise australienne des Queensland Reds.

Mais les dirigeants du Stade Toulousain seraient entrés en contact avec l'ouvreur pour le recruter en tant que joker médical de Lucas Tauzin et ce, avec effet immédiat ! L'ailier toulousain sera absent 4 mois, et le club rouge et noir souhaite combler ce manque par un joueur d'expérience. Didier Lacroix et son équipe avaient également contacté Benjamin Fall qui a finalement décidé de rejoindre Oyonnax pour la saison entière.

Si le contrat de James O'Connor court encore avec les Queensland Reds, ce dernier pourrait tout de même rejoindre le Stade Toulousain pour la fin de saison.