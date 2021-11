TRANSFERT. Sekou Macalou et Arthur Vincent ont pris une décision forte pour leur avenir

Les deux internationaux Macalou et Vincent, très courtisés, devraient finalement rester dans le club actuel. Reste à attendre une officialisation.

Comme Pierre-Louis Barassi et peut-être Melvyn Jaminet, qui sait, Arthur Vincent va-t-il rejoindre le Stade Toulousain l'été prochain ? Comme nous le pressentions depuis le début des discussions, cela ne devrait vraisemblablement pas arriver. Selon les informations de RMC Sport, le centre international (14 sélections) aurait finalement décidé de prolonger l'aventure à Montpellier pour 2 saisons. Actuellement blessé au genou, il ne manquerait plus qu'une signature pour que l'information soit officielle.

POINT TRANSFERT. Un Australien au Racing 92, un Irlandais à l'UBB, un Wallaby au MHR

Idem du côté de la capitale et de la Porte d'Auteuil, où Sekou Macalou aurait fait le choix de poursuivre l'aventure selon le Midi Olympique, et ce alors que des clubs comme La Rochelle, Lyon ou Toulon s'étaient plus intimement intéressés au dossier récemment. Élément indispensable du Stade Français, le troisième ligne de 26 ans n'a pas encore prolongé lui non plus mais aurait fait part à ses dirigeants de sa décision de rester dans sa région parisienne natale. Bref, un gros coup pour les clubs respectifs des deux principaux concernés, qui pourront compter sur eux pour bâtir sur l'avenir.