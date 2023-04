TRANSFERT. RUGBY. Un ancien du Stade Toulousain à la tête d'une sélection nationale ?

Ce jeudi, nous apprenons que Régis Sonnes, ancien international français et entraineur du Stade Toulousain, pourrait rejoindre la sélection espagnole, avec l'objectif de la Coupe du monde 2027 !

Un contrat de deux ans en approche

D'après des journaux locaux et nos confrères de Rugbyrama, Régis Sonnes pourrait bel et bien poser ses valises en Espagne pour les deux prochaines années, a minima. Ce dernier avait entraîné les avants du Stade Toulousain deux saisons, de 2018 à 2020, avant de devenir manager d'Agen, à la suite. Cependant, cette expérience ne s'est pas montrée fructueuse, car après une relégation en ProD2, puis une poignée de matchs perdus en deuxième division, Sonnes a été démis de ses fonctions. Toutefois, la fédération espagnole mettrait un point d'honneur à s'attacher les services de l'ancien troisième ligne aile de l'équipe de France, notamment pour son expérience avec le XV du Lion ! En effet, ce dernier a été à la tête de cette sélection il y a plus de 10 ans, de 2010 à 2012, avant de rejoindre l'UBB. Son passage avait été très apprécié à l'époque, ce qui positionne Régis Sonnes comme le candidat numéro 1 ! Le natif de Mont-de-Marsan est en pleine négociation avec la FER au sujet de la durée de son contrat. La fédération lui proposerait un contrat de deux ans, mais Sonnes espère doubler la mise pour s'offrir une aventure de 4 ans, le menant ainsi jusqu'à la Coupe du monde 2027.

La fin de Santiago Santos

Après 10 ans de bons et loyaux services, il est temps pour Santiago Santos de dire au revoir à la sélection espagnole, lui qui l'a tant fait évoluer ! Malheureusement, le stratège espagnol n'aura pas réussi à faire de son rêve une réalité, en qualifiant son pays pour une Coupe du monde, ce qui n'est plus arrivé depuis 1999. Cette année, l'Espagne avait bien réussi à se qualifier pour l'édition en France, mais un problème administratif visant l'inéligibilité d'un joueur espagnol lors d'un match de qualification avait empêché cet exploit. Pour potentiellement réussir ce pari fou, la FER va alors remercier Santos, et faire de Sonnes le sélectionneur de l'Espagne !

