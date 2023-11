TRANSFERT. Que change l'arrivée du talentueux Kinghorn pour le Stade Toulousain ?

Coup de théâtre à Toulouse ces derniers jours ! Avec le départ de Jaminet pour Toulon, après la réception de Clermont, le staff de la ville rose a déjà trouvé son remplaçant.

Une arrivée imminente

Quelle saison particulière pour le Stade Toulousain, qui devra jongler entre ses internationaux retenus, ses blessés, et également ses départs ! Ce week-end, Toulouse accueille l'ASM, pour ce qui sera le dernier match de Melvyn Jaminet sous les couleurs de Toulouse, si ce dernier joue. Ensuite, il prendra la direction de son club de cœur, le RCT.

Pour remplacer ce départ important, la cellule de recrutement du Stade Toulousain a été aux aguets, et plusieurs pistes avaient été imaginées. Dernièrement, nous apprenons par l'intermédiaire de nos confrères de Midi Olympique que l'international écossais, Blair Kinghorn devrait rejoindre les champions de France en titre.

C'est un énorme coup réalisé par Toulouse, car le joueur d'Édimbourg est plutôt jeune, 26 ans, a déjà une belle expérience internationale, 53 sélections, et se montre aussi polyvalent. Kinghorn évolue aussi bien à l'ouverture qu'à l'arrière, où il fait jouer son physique avantageux (1.90m, 101 kg).

Toujours selon les informations de Midi Olympique, ce dernier aimerait s'installer dans la ville rose, et signer un contrat pour deux saisons au minimum.

Quel dispositif pour Toulouse ?

À n'en pas douter, un tel joueur ne devrait pas faire banquette à Toulouse, et devrait s'imposer dans le XV de départ ou bien dans la rotation. Kinghorn offre une multitude de solutions à Ugo Mola.

Premièrement, la plus logique serait de positionner Thomas Ramos à l'ouverture, lui qui connaît bien le plan de jeu du club, qui est à l'aise à ce poste et qui a déjà mené les siens vers un Brennus en 2021. Blair Kinghorn serait donc placé à l'arrière, naturellement.

Néanmoins, le joueur a beaucoup joué à l'ouverture, notamment avec le XV du Chardon ! Freiné par Stuart Hogg, Kinghorn faisait donc régulièrement la doublure de Russell en 10. Lors des saisons 2022-2023 et 2021-2022, ce dernier a joué exclusivement à l'ouverture (ou presque), bien que sa formation de base soit à l'arrière.

Lors de la dernière Coupe du monde, Kinghorn portait le numéro 15, et s'est fait remarquer pour ses très bonnes performances, spécialement contre l'Afrique du Sud. L'Écossais avait été aussi très en vue contre le XV de France, lors du dernier "match amical" avant le Mondial.

La deuxième solution serait donc de garder Thomas Ramos dans le fond du terrain, lui qui excelle à la relance, et d'essayer Kinghorn à l'ouverture. Cela paraît moins probable, mais ce dernier est capable de s'adapter.

Lorsqu'on vous dit que le garçon est polyvalent, il l'est vraiment ! La dernière solution serait donc de faire confiance à Germain, qui réalise des sorties de plus en plus convaincantes à l'ouverture. Ramos serait aussi conservé à l'arrière et Kinghorn pourrait évoluer à l'aile, lui qui a déjà joué une quinzaine de fois à ce poste dans sa carrière.

Cette dernière possibilité semble très peu probable au vu des joueurs à l'aile à Toulouse, Bitunyata, Capuozzo, Lebel, Tauzin, Retière ou Delibes. À l'arrière, sa place n'est pas assurée pour autant, car Kinghorn aura la concurrence de Mallia et de Capuozzo !

