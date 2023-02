TRANSFERT. PROD2. Un solide racingman débarque à Vannes, qui poursuit son recrutement 3 étoiles

Le Racingman Anton Bresler ira terminer sa carrière à Vannes, en ProD2. Une grosse recrue pour le club breton, dans sa quête de Top 14.

Ceux qui suivent le rugby au-delà de nos frontières connaissent le nom d'Anton Bresler depuis bien plus longtemps qu'il n'a débarqué en France. Arrivé au Racing en 2021, le Namibien (1m98 et 113 kg) a commencé sa carrière en Afrique du Sud, avec les Sharks, avant de rejoindre Édimbourg puis, en 2017, l’Angleterre et Worcester. Cadre ou presque dans toutes ses aventures, le 2ᵉ ligne de 35 ans a ensuite découvert le Top 14 en étant un joueur sur qui comptait le staff francilien. Alors qu'il arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison, le natif de Windhoek a donc accepté un ultime challenge en s'engageant à Vannes.

Leader incontesté de ProD2, Oyonnax s'arme pour le Top 14 avec l'arrivée d'un centre des Pumas

Le club breton s'arme donc comme il faut pour tenter l'accession à l'étage supérieur, après avoir déjà enregistré les arrivées de Jules Le Bail (La Rochelle) ou encore du puissant Sione Kalamafoni (Scarlets). Des recrues qui pourraient aider Vannes à faire encore mieux qu'en 2021, où le club s'était arrêté en demi-finale de ProD2...

Pro D2. Avion ? Blablacar ? ANNULÉ ! Vannes prête son bus à Montauban pour rentrer dans le Sud-Ouest