Pro D2. Avion ? Blablacar ? ANNULÉ  ! Vannes prête son bus à Montauban pour rentrer dans le Sud-Ouest

Ce vendredi 10 février, Montauban se déplaçait à Vannes pour la 20ᵉ journée de Pro D2 et a connu un retour insolite !

Ce vendredi 10 février au soir, Montauban se déplaçait en Bretagne pour affronter le RC Vannes. Dans un match endiablé, les deux formations ont inscrit pas moins de 10 essais. Malheureusement pour les visiteurs, le score s’est figé en leur défaveur. Ainsi, les résidents de Sapiac quittent la Rabine avec le bonus défensif, sur le score de 40 à 37. Cependant, le lendemain matin a été encore plus cruel que le score. En effet, le vol que les représentants du club (joueurs, entraîneurs, etc.) devaient prendre en direction de Toulouse a été annulé.

Sans attendre, le club essaye de trouver une solution. Avec humour, il demande à la célèbre entreprise de covoiturage Blablacar de "venir chercher 40 personnes de fort gabarit pour un Rennes-Montauban". Le tout en ajoutant un inévitable : "Promis, on sera sage". Même en tentant d'invoquer l'aide, par on ne sait quelle superstition, du personnage phare de Top Gun aka Maverick, rien n'y fait et ils restent bloqués. C'est alors que le club du RC Vannes a accepté de venir en aide à ses adversaires de la veille en leur prêtant leur bus le temps du trajet retour.

WTF : après le titre, le bus de l'Aviron Bayonnais oublie trois joueurs... obligés de rentrer en taxi !C’est une anecdote qui est sûrement plus sympathique à raconter qu’à vivre. Avec comme prochaine étape la réception du leader Oyonnax, les joueurs passent la nuit en Bretagne. Le lendemain matin, les joueurs et membres du staff se réveillent. Le but : rentrer dans le Sud-Ouest pour prendre un peu de repos avant une semaine qui s’annonce chargée, mais aussi profiter du match des Bleus à la maison ! Mais à l’aéroport de Rennes, les joueurs de David Gérard ne s’attendaient assurément pas à vivre une telle fin de semaine. Heureusement, le Community Manager du club a préféré en rire. Il a gratifié la Twittosphère d’une série de messages décalés, le tout avec beaucoup de second degré.

Salut à tous!



Des nouvelles en direct live de l’équipe… Toujours pas partie de Bretagne!

Coincée à l’aéroport de Rennes



Ça part en Thread pic.twitter.com/lFeTKjBlQ7 — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) February 11, 2023

La cause! Le brouillard breton qui persiste sur l’Ile et Vilaine. Apparemment le pilote ne connaît pas la piste par Coeur et ne peut pas atterrir. Je vois pas pourquoi… pic.twitter.com/N28HZAHOf4 — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) February 11, 2023

7eme tour de rond point pour notre avion 😎😎 pic.twitter.com/FRaniJYb5D — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) February 11, 2023

Le seul qui peut nous sauver de cette situation pensez y @easyJet pic.twitter.com/bQjLpyvhVS — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) February 11, 2023