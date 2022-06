Rugby. Montpellier. ''Il s'est fait une sieste pendant trois heures ce gros s*****'' : Guilhem Guirado se paye Enzo Forletta

Alors que certains joueurs du MHR s'étaient gentiment fait chambrer par Enzo Forletta, Guilhem Guirado n'a pas manqué de rappeler à l'ordre son pilier, non sans une pointe d'humour.

Ce vendredi, le MHR a connu une soirée historique, soulevant le premier Bouclier de Brennus de son histoire. Forcément, cela a donné lieu à une belle fête, qui semble encore se poursuivre à l'heure de l'écriture de ces lignes. Enzo Forletta, n'avait d'ailleurs pas manqué de gentiment chambrer ses coéquipiers dans une vidéo, se targuant de tenir plus longtemps que ses partenaires, qui étaient déjà en train de dormir.

TOP 14. ‘‘L’histoire est différente’’ : le rêve caché de Guirado après avoir vu France All Blacks en novembre

Oui mais voilà. Invité du Moscato Show sur les antennes de RMC ce lundi, Guilhem Guirado, le capitaine montpelliérain, n'a pas manqué de réagir aux propos de l'ancien pilier de l'USAP. Et de remettre, non sans humour, les choses dans l'ordre. '' Il va falloir remettre quelque chose dans le contexte en fait. Monsieur Forletta joue un peu à Zorro, à faire le cow-boy, à vouloir coucher tout le monde [...] Mais lui, dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir fêté le titre, il est rentré à 8h du mat et il est allé se coucher pendant au moins 2h30-3h [...] Deuxième coup d’arrêt : il s’est échappé sur le chemin du retour dans le train. Il s’est fait une sieste pendant trois heures ce gros salaud ! Et en plus de ça, il a encore fait une siestounette le soir quand on est arrivé au GGL Stadium pour fêter le titre''. L'ambiance est dans tous les cas, bonne chez les Cistes. Et comment pourrait-il en être autrement ? À voir si Forletta, répond de nouveau aux légères piques de son capitaine.